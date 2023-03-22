习近平离开前 俄军夜袭乌克兰已知4人死亡

俄罗斯/乌克兰/习近平

2023年3月22日，在乌克兰扎波罗热，一个视图显示了被俄罗斯导弹袭击损坏的住宅楼。

在中国国家主席习近平周三上午离开俄罗斯的前夜，俄军对乌克兰发动袭击，基辅地区和扎波罗热地区遭到致命的轰炸，已知有4人丧生。

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据乌克兰当局称，这次袭击发生在周二至周三的夜间，击中了基辅地区的一所职业高中，已知造成4人死亡7人受伤，还有人埋被在废墟下。

俄罗斯的导弹3月22日还袭击了乌克兰扎波罗热地区的一座住宅楼，目前尚无扎波罗热住宅楼伤亡情况的报道。

乌克兰总统沃洛基米尔-泽连斯基亚谴责俄罗斯这些"罪恶的打击"，他说，“俄军20多架致命的伊朗无人机和导弹对乌克兰发动了大量的轰炸”。他在推特上谴责说，“这一切只是俄罗斯最新一夜的恐怖行动” 。

据乌克兰空军说，在午夜前不久开始的攻击中，俄罗斯总共对乌克兰发射了21架攻击型无人机，并补充说，其中16架被乌军击落。

据消息人士说，这些伊朗造的沙赫德（Shahed-136/131）战斗无人机是从俄罗斯临近乌克兰北部边境的布良斯克（Briansk）地区发射的。

乌克兰国家紧急事务局(DSNS)说，这次袭击击中了基辅以南约80公里处的市镇勒日希夫（Rjychtchiv）的一所职业学校，并公布了被严重破坏的建筑的图片。

国家紧急事务局最初给出的伤亡人数是三人死亡，两人受伤。但几小时后，基辅地区警察局局长安德烈-内比托夫 （Andriï Nebytov）在电报群上说，在现场发现了第四名受害者的尸体，是一名40岁的男子。

据检察官办公室在脸书上说，死者中包括袭击发生后赶到现场的救护车司机，有7人受伤，包括一名11岁的儿童，还有三个人可能仍在废墟下。

据乌克兰国家紧急事务局说，这次袭击"部分摧毁了"这所学校的两个学生宿舍的两层楼和他们正在学习的一栋楼。现场的大火覆盖了300多平方米，在当地时间早晨7点前不久被扑灭。

俄军对乌克兰发动致命袭击后不久，据俄新社说，习近平先生的飞机在一支仪仗队奏响中俄两国的国歌后，离开了莫斯科伏努科沃机场。

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