台湾谴责俄罗斯充当中国“扈从”

台湾/俄罗斯/中国

台北周三谴责了北京和莫斯科的联合声明称台湾是中国"不可分割"的一部分，指莫斯科充当北京的“扈从”。

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台湾外交部3月22日谴责“中共当局持续在国际间发表“贬损”台湾主权的“不实论述”，指控俄罗斯“扈从”中方，为其侵略扩张的阴谋企图唱和起舞”。并重申，“中华民国台湾与中华人民共和国互不隶属”。...

据法新社报道，俄罗斯弗拉基米尔-普京周一和周二接待了他的中国同行习近平，进行了为期两天的会谈。在会谈结束时，两位领导人签署了一份联合声明，承诺深化他们的战略伙伴关系，并申明，俄罗斯在台湾问题上对中国的支持。

该报道说，中国声称，民主和自治的台湾是其领土的一部分，它希望在必要时通过武力夺回。

据中国新华社报道，在中俄联合声明中，俄罗斯重申其坚持北京的"一个中国"原则，称台湾是"中国领土不可分割的一部分"，并强调说："（俄罗斯）反对任何形式的台湾独立，并强烈支持中国为维护其主权和领土完整所采取的措施。

台湾一直生活在中国大陆的军事活动威胁之下，而俄罗斯对乌克兰的入侵加剧了台湾对北京可能试图采取类似攻势的担忧。

近年来，北京加强了对台湾的军事、经济和外交压力，并在2022年在台湾周围举行了大规模的军事演习，台北称这是为了入侵台湾做准备。

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