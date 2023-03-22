国际货币基金向乌克兰提供156亿美元

乌克兰/FMI

国际货币基金组织正在向乌克兰发放156亿美元的支持，这是国际货币基金组织首次向一个处于战争中的国家提供如此多的贷款，为此不得不重新设定条件。

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国际货币基金组织在周二3月21日宣布，它已经达成协议，启动一个为期四年、156亿美元的援助计划，这是该机构目前正在进行的最大援助计划之一。

国际货币基金组织说，这个援助计划的目的是"支持（乌克兰）逐步的经济复苏，同时在冲突后进行重建，并为该国在加入欧盟道路上的长期经济增长创造条件"。

美国财政部长珍妮特-耶伦对国际货币基金这一宣布表示"欢迎"，她补充说，只要有必要，美国 "将继续支持乌克兰政府和人民"对抗俄罗斯。

自冲突开始以来，美国向基辅政府提供了大规模的财政支持，给予其1100亿美元，其中一半以上用于军事物资援助。但也有数百亿美元被用来维持公共服务的日常运行。

此外，世界银行已向乌克兰发放了200多亿美元的贷款和赠款，其中180亿美元已经支付。

这些资金的很大一部分被用来维持公共服务，支付公务员的工资，以及确保对该国流离失所者的照顾。

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