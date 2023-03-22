日相岸田访华沙 波兰总理警告“俄中轴心危险”

波兰/中俄/乌克兰/日本

日本首相岸田文雄访问乌克兰之后到访波兰，他此行的背景是中国领导人习近平完成对莫斯科的访问。波兰总理周三在与日本首相联合举行的记者会上发出“俄中轴心危险"的警告。

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法新社3月22日发自华沙的消息，波兰总理马特乌斯-莫拉维茨基周三在与日本首相岸田文雄举行的联合新闻发布会上说，中国领导人对莫斯科的访问"让我们充满了担忧"，因为"中国-莫斯科轴心是危险的"。

中国国家主席习近平在与俄罗斯总统弗拉基米尔-普京举行峰会后，于今天周三上午离开俄罗斯。

普京与习近平周二在莫斯科签署了《深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》，并赞扬他们针对西方的"特殊"关系进入一个"新时代"。

在访问期间，俄罗斯总统普京谨慎地支持中国解决乌克兰冲突的12点计划，同时指责基辅拒绝该计划。

作为乌克兰的最亲密的盟友之一，波兰表示，它对北京和莫斯科之间加强合作感到担忧。

波兰总理莫拉维茨基补充说："我们正在努力说服中国不要支持俄罗斯的侵略性国际政策。

岸田文雄从乌克兰抵达波兰访问。之前他在乌克兰访问了基辅和首都附近的殉难城市布查，俄罗斯士兵被指控在那里犯下暴行。

日本首相岸田赞扬了波兰对饱受战争蹂躏的乌克兰的援助，并说，他已向乌克兰总统沃洛季米尔-泽连斯基转达了"日本和七国集团坚定不移的声援"。

岸田文雄指出，波兰在帮助乌克兰方面的"负担越来越重"，所以日本向华沙提供新的援助。

日本首相安田还说："我告诉（波兰）总理，我们认为，波兰有资格获得官方发展援助，而且我们打算积极实施援助项目"。但岸田文雄没有透露更多的细节。

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