泽连斯基：已邀中国对话，等待回应

乌克兰/中国

泽连斯基在习近平访莫斯科与普京结盟之际表示，乌克兰已经"邀请"中国进行对话，并"等待"中国的回应。

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乌克兰总统泽连斯基3月22日周二在一次新闻发布会上说，在寻求解决乌克兰冲突的过程中，"我们已经向中国提出成为一个合作伙伴"的呼吁。他喊话说："我们邀请你们进行对话，我们正在等待你们的答复"。泽连斯基总统还说，他在“现阶段"收到了一些信号，但没有具体的东西"。

据法新社报道，俄罗斯总统普京周二在莫斯科与中国国家主席习近平会谈时，谨慎地表示支持中国提出的解决乌克兰“冲突”的计划。普京说，中国要求进行和平谈判的倡议，其中包含的内容，可以"作为和平解决（冲突）的基础”，前提是在“西方和基辅准备好的时候"。

普京补充说，"然而，目前我们还没有看到他们有这样的准备"。习近平则强调，北京支持在乌克兰"和平与对话"。

中国是否向俄罗斯提供致命性武器是乌克兰和西方关注的重点之一，据美国国务卿安东尼-布林肯今天周三在华盛顿参议院听证会上表示，在乌克兰战争中，到目前为止，中国还没有"越过"向俄罗斯提供致命武器的界限。

几个星期以来，美国国务院一直对中国施加强大的外交压力，以防其向在乌克兰的俄军提供重要军事装备。

2月中旬，华盛顿表示中国正在考虑这样的选择，并有报道称，中国公司正在向莫斯科发送小批货物。

而在对俄罗斯进行为期两天的访问期间，习近平主席再次呼吁就乌克兰冲突进行和平谈判，这一解决方案令华盛顿感到担忧，因为这将使（已占乌克兰五分之一国土的）俄罗斯获得军事优势。

布林肯告诉国会说，"我认为（中国）对俄罗斯的外交、政治，以及在某种程度上的物质支持，显然与我们看到这场战争结束的利益相悖"。

布林肯还鼓励所有在其领土上接待普京的国家在国际刑事法院（ICC）发出逮捕令后，抓住机会引渡普京。

他在回答关于如果普京访问美国本土，美国是否会逮捕的问题时说："我认为，那些对国际刑事法院有义务的国家应该履行这些义务。但美国不是国际刑事法院的成员。

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