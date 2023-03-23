匈牙利

如果普京入境，匈牙利不想把普京送到国际刑事法庭

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普京 AP - Mikhail Metzel
作者： 安东尼
3 分钟

匈牙利3月23日表示，如果普京进入匈牙利领土，匈牙利不会把他送交给国际刑事法庭。匈牙利表示，没有法律基础。

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匈牙利署了罗马是一份在1999立国刑事法庭的公，匈牙利在两年之后，奥班在他的第一任理任内批准的。

在布达佩斯，匈牙利主人古里斯表示，他没有适用的法律来逮捕俄总统。如果罗马约要凌驾于匈牙利的国法之上的话，会与匈牙利法相背。但是古里斯没有具体明法律条款和法律适用的问题究竟出在哪里。

普京被指控将儿童运走，触犯了争罪。但是匈牙利主人，上星期五国刑事法庭出的逮捕令是在火上油，而不是势趋向和平。他认为这非常令人憾。

根据国刑事法庭的察官卡利姆汗的法，如果普京在署了罗马123个国家旅行，他就可以被逮捕。国刑事法庭的成国有义务执行逮捕令。但是国刑事法庭的庭霍夫曼斯基也承行逮捕令，取决于国合作。去，丹前总统巴什尔虽然面对逮捕令，科还是在好几个国际刑事法庭的成员国旅行。

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