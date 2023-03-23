如果普京入境，匈牙利不想把普京送到国际刑事法庭

匈牙利

匈牙利3月23日表示，如果普京进入匈牙利领土，匈牙利不会把他送交给国际刑事法庭。匈牙利表示，没有法律基础。

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匈牙利签署了罗马公约。这是一份在1999年设立国际刑事法庭的公约，匈牙利在两年之后，奥尔班在他的第一任总理任内批准的。

在布达佩斯，匈牙利总理办公厅主人古里亚斯表示，他们没有适用的法律来逮捕俄罗斯总统。如果罗马公约要凌驾于匈牙利的国法之上的话，会与匈牙利宪法相违背。但是古里亚斯没有具体说明法律条款和法律适用的问题究竟出在哪里。

普京被指控将乌克兰儿童运走，触犯了战争罪。但是匈牙利总理办公厅主人说，上星期五国际刑事法庭发出的逮捕令是在火上浇油，而不是让局势趋向和平。他认为这非常令人遗憾。

根据国际刑事法庭的检察官卡利姆汗的说法，如果普京在签署了罗马公约的123个国家旅行，他就可以被逮捕。国际刑事法庭的成员国有义务执行逮捕令。但是国际刑事法庭的庭长霍夫曼斯基也承认，执不执行逮捕令，这取决于国际合作。过去，苏丹前总统巴什尔虽然面对逮捕令，科还是在好几个国际刑事法庭的成员国旅行。

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