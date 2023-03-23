梅德韦杰夫：逮捕普京将被视为一种 "宣战"

国际刑事法院通缉普京

海牙国际刑事法院上周以非法 "驱掳 "乌克兰儿童到俄罗斯的指控对俄罗斯总统普京发出了战争罪逮捕令。俄罗斯前总统梅德韦杰夫再次警告说，若有外国逮捕普京将等同于向莫斯科 "宣战"。

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法新社报道，目前是俄罗斯安全委员会的第二号人物梅德韦杰夫说周三晚上说 "让我们想象一下，一个核大国的国家元首去了，比如说德国，并被逮捕。这算什么？是对俄罗斯的宣战"。

法新社指出，经常语出惊人的梅德韦杰夫说，如果这种情况发生，那么 "我们所有的能力、导弹等等，都将对准德国联邦议院、总理办公室等等….."

德国司法部长布施曼（Marco Buschmann）在《图片报》3月18日刊登的专访中表示，如果俄罗斯总统普京进入德国领土，国际刑事法院对他发出的逮捕令将被执行。

本周早些时候，梅德韦杰夫已经威胁要用导弹袭击国际刑事法院，敦促其法官 "仔细看着天空"。并认为通缉令形如一张“厕纸”。

设在海牙的国际刑事法院上周对普京发出了逮捕令，罪名是 "驱逐 "乌克兰儿童的战争罪，这是莫斯科对乌克兰进攻的一部分。 但俄罗斯不承认国际刑事法院的管辖权，并称对普京的逮捕令是 "无效的"。

俄罗斯负责主要刑事调查的调查委员会已下令对 "国际刑事法院对俄罗斯公民非法签发逮捕令 "展开调查。俄罗斯调查人员将确定该决定背后的国际刑事法院法官的身份，以便将来可能采取报复措施。俄罗斯司法机构也宣布对国际刑事法院的几名法官和检察官卡里姆-汗展开刑事调查，周三，国际刑事法院谴责了来自莫斯科的 "威胁"，此前。 国际刑事法院缔约国大会主席（即其立法机构）在一份声明中说："对这些企图破坏国际社会为确保对一般国际法禁止的行为进行问责的努力表示遗憾。

总部设在海牙的国际刑事法院的决定涉及自一年前与乌克兰的冲突开始以来，成千上万的乌克兰儿童被 "驱逐 "到俄罗斯，认为这种行为构成了战争罪。

同样是国际刑事法院逮捕令的目标，俄罗斯儿童权利专员玛丽亚-利沃瓦-贝洛娃则保证说莫斯科将 "继续工作"。俄罗斯新闻社援引她的话说："很高兴国际社会重视我们帮助我国儿童的工作，我们不会把他们留在军事行动区，把他们带出去。"

“儿童不是战利品”

法新社报道，根据国际刑事法院检察官办公室的调查，至少有数百名乌克兰儿童被带离他们所在的孤儿院和收容机构，其中许多被指成为俄罗斯家庭的收养对象。而通过普京发布的总统令，相关法律在修改后加快了授予俄罗斯公民身份的进程，这就让收养这些乌克兰儿童变得更加容易。据称，这些在乌克兰被占领土犯下的罪行从2022年2月24日开始就已发生。

国际刑事法院检察官卡里姆·汗（Karim Khan）强调，那些对被指控的罪行负有责任的人必须被追究责任，儿童必须被送回他们的家庭和社区。他说，“我们不能允许把儿童当作战利品来对待。”他同时指出，“检察官办公室要指称的是，这些行为是有意将这些儿童永久驱逐出他们自己的国家。在这一情况发生之时，乌克兰儿童是《日内瓦第四公约》的被保护人。”

该法院的法官表示，有合理的依据可以认定，普京对直接、与他人共同和/或通过他人实施这些行为负有责任；同时，普京也“未能依据上级责任对实施了这些行为或任其实施的文职和军事下属进行适当的控制”。

国际刑事法院院长霍夫曼斯基（Piotr Hofmański）表示，为了保护受害者和证人，分庭最初决定不公布逮捕令，但出于“伸张正义和防止未来犯罪”的考虑，书记官处仍然决定公开披露逮捕令的存在、嫌疑人的姓名、签发逮捕令的罪行以及分庭确定的责任模式。

海牙国际刑事法院是一个独立的司法机构，对受到种族灭绝、危害人类罪和战争罪指控的人具有管辖权。该法院是由1998年通过的《罗马规约》所设立，而俄罗斯和乌克兰均不是《罗马规约》的缔约国，但基辅已经接受了法院的管辖权，并正在与汗先生的办公室合作。俄罗斯否认关于其军队犯有战争罪的指控，专家称俄罗斯不太可能交出嫌疑人。

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