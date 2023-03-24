美司法部调查瑞银和瑞信是否帮助俄寡头规避制裁

瑞士/俄罗斯/乌克兰

据彭博社3月23日引述消息人士报导称，美国司法部正在调查瑞银集团和瑞士信贷集团等金融机构，是否协助俄罗斯寡头规避制裁。据悉，美国司法部在瑞银收购瑞信前，向两间公司发出传票，要求提供资料。除此之外，一些美国大型银行的员工也收到了传票。

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报导指，美国司法部的调查是为了确定哪些银行员工与受制裁客户有往来，以及他们过去几年是如何审查这些客户的。据悉，这些银行人士和顾问之后可能会接受进一步调查，以确定他们是否存在违法行为。

瑞信和瑞银拒绝发表评论，而美国司法部没有立即回应路透社的置评请求。报导称，在俄罗斯全面入侵乌克兰前，瑞信就已服务着众多俄罗斯寡头，该银行为俄罗斯客户管理着的资产最高时超过600亿美元，而这些俄罗斯客户每年也为瑞信创造5亿到6亿美元的收入。

在去年2月全面入侵发生后，美国司法部一直试图通过制裁、资产扣押和刑事调查向俄罗斯寡头施压，以停止支持普京总统发动的战争。去年3月，美国司法部宣布成立了“盗贼追缉”特别小组（Task Force KleptoCapture），对普京的政治盟友和俄罗斯寡头实施制裁。

此后，美国政府扣押了这些人的多艘游艇、私人飞机和豪宅。同时，一些个人也因涉嫌帮助俄寡头隐藏资产而被指控。

布鲁塞尔方面，欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）周四向媒体证实，欧盟正在商议对俄罗斯进行第11轮制裁。她介绍称：“第11套（制裁）方案将主要处理（制裁）规避问题，以及我们如何来打击它。”

冯德莱恩没有详细说明拟议中的新一轮对俄制裁方案的实施时间表。

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