匈外长：支持俄乌立即停战和谈不等同于支持俄占区归俄

匈牙利外交部长彼得·西雅尔多3月25日谈到俄罗斯入侵乌克兰时表示，匈牙利倡导和平与停战，这并不意味着俄罗斯一定会保留其目前所控制的领土。点击以下内文视频了解详情。

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02:36 匈牙利外长接受美联社采访 © AP

在欧盟因俄乌战争针对俄罗斯试图采取一致措施之际，两个国家对俄罗斯的态度被指“暧昧”，其中一个是保加利亚，另一个就是维克多·奥尔班的匈牙利。匈牙利目前保持自称的“中立”，并要求立即停火。3月25日，匈牙利外交部长彼得·西雅尔多对匈牙利的立场进行进一步阐释，表示：“停止战争并围坐在桌旁谈判，并不意味着你一定就非得接受现状”。“当战争停止，和平谈判开始时，双方的交火线并不一定就会是日后双方的领土分界线”。

他同时指出，无论是谁提出的和平方案，无论和平方案的条件是什么，都不重要，重要的是应当立刻止战。

在西雅尔多做出上述评论的前一日，联合国发布了一份报告，该报告记录了"自俄罗斯入侵乌克兰以来，乌克兰和俄罗斯战俘的数十起处决事件，以及其他可能存在过的战争罪，例如使用酷刑、使用人盾和其他虐待战俘的行为"。该报告基于对大约400名战俘的采访，其中一半是被释放的乌克兰人，另一半是被俘虏在乌克兰的俄罗斯人。

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