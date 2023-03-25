北约秘书长：瑞典入盟是当务之急

北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格周五在布鲁塞尔举行的新闻发布会上表示，瑞典加入北约是他的“首要任务”。点击以下视频了解详情。

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01:36 北约秘书长斯托尔滕贝格 © AP

斯托尔滕贝格表示，“对我来说，确保瑞典入盟申请也尽快获得批准，是当务之急。芬兰和瑞典的加入将使我们的联盟更加强大，并表明北约的大门仍然敞开”。

在俄罗斯入侵乌克兰之后，芬兰和瑞典于2022年5月申请成为北约成员，此举标志着其放弃了长达数十年的不结盟政策。

北约需要其30个现有成员国的一致同意才能扩大规模，而土耳其和匈牙利是唯二尚未批准北欧两国入盟的国家。

上周，土耳其总统埃尔多安表示，他的政府将推进批准芬兰加入北约的申请，为该国加入北约铺平道路。然而埃尔多安补充称，在安卡拉和斯德哥尔摩之间的争端得到解决之前，土耳其不会批准瑞典入盟的申请。

挪威首相Jonas Gahr Støre在发布会上指出，挪威已宣布向乌克兰提供约70亿欧元的五年一揽子支持计划。2023 年挪威的对乌军事支持预算约7亿欧元，民事和人道主义支持预算也同为7亿欧元，挪威最近对乌克兰的军事捐赠包括豹2主战坦克和NASAMS防空系统，同时也对乌方人员进行培训。

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