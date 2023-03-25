拜登：中俄经贸伙伴关系被过分夸大了

美国/俄罗斯/中国

3月24日，美国总统拜登（Joe Biden）与加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）出席了联合新闻发布会。期间，有记者提问中国领导人习近平刚刚结束了对俄罗斯的访问以扩大对俄经济承诺，如何看待很多领先国家选择形成竞争性伙伴关系的提问，拜登回答说，他不同意记者问题的基本前提，强调美国已经大大扩展了其联盟关系，并称“我还没有看到中国和/或俄罗斯或世界上其他任何国家发生这种情况”。就记者追问中俄贸易已经增加，拜登表示，他既不轻视中国，也不轻视俄罗斯，但相较而言，其被“我们过分夸大了”。

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拜登稍早在发表开场白时就加拿大向面对俄罗斯侵略的乌克兰所提供的人道主义和安全援助，以及在接待乌克兰难民方面的努力表示赞誉。

拜登说：“当我们进入俄罗斯野蛮入侵的第二年时，我们的团结是不会中断的。我们将通过我们的历史性制裁和关税对普京保持压力。我们将继续向乌克兰提供培训、装备和其所需要的人道主义援助，并保卫自己抵御俄罗斯的侵略。”

在稍后的记者提问环节中，有记者问道：“总统先生，您今天谈到了与加拿大的安全和经济伙伴关系。习主席刚刚去了俄罗斯，扩大了中国与该国的经济承诺。您认为为什么许多主要国家都选择形成竞争性的伙伴关系？这对世界来说又意味着什么？”

拜登回答说：“首先，听我说，在10年里，俄罗斯和中国（领导人）有40次会议。40次会议。我不同意你问题的基本前提。我们，你知道，大大扩展了我们的联盟关系。我没有看到与中国和/或俄罗斯或世界上其他任何国家发生这种情况。”

拜登说：“我们在美国的情况是，北约更加强大，我们都团结一致——七国集团（G7）、四方安全对话（Quad）、东盟、日本和韩国。我的工作人员向我指出：就在我担任总统以来，我现在已经与80%的世界领导人会面。我们才是扩大联盟的人。竞争者则不然。”

拜登补充说：“从修辞上讲——告诉我，事实上，你如何看到中国对俄罗斯作出一些重大承诺的情况。他们能作出什么承诺，在经济上？在经济上。”

记者指出，中俄的贸易有所增加。拜登接着说：“是的，他们的贸易与什么相比有所增加？听着，我不轻视中国。我也不轻视俄罗斯。但我认为我们过分夸大了。”

拜登说：“过去三个月，我现在一直听到关于‘中国将向俄罗斯提供大量武器，他们将......’——你们都在谈论这个问题。他们还没有（这样做）。并不意味着他们不会，但他们还没有（这样做）。而如果说发生了什么，西方已经明显地凝聚起来了。”

拜登接着问道：“四方安全对话的情况如何？日本和美国以及韩国的情况如何？我们在澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）方面所做的事情如何？”

拜登说：“我只是想正确地看待它。我并不轻视中国和俄罗斯正在做的事情。而且情况可能会明显恶化。但是，让我们正确地看待它：我们正在联合各联盟。我们。我们，美国和加拿大。”

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