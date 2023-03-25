拜登：中国现阶段还没有提供武器给俄罗斯

中国/俄罗斯/乌克兰

正在加拿大访问的美国总统拜登周五（3月24号）表示，尽管西方国家担心，但中国现阶段 "没有向俄罗斯交付 "任何武器。"

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拜登在与加拿大总统特鲁多共同举办的记者招待会上表示，他三个月以来一直听到中国将向俄罗斯提供大量武器.的说法.....但他认为这并不意味着他们（中国）不会这样做，但在现阶段还没有这样做。拜登随后补充说："我不会轻视中国。也不会轻视俄罗斯”，但他认为关于两国关系缓和的报道可能被 "夸大了"，相反，拜登强调西方之间的关系得到了加强。他说如果发生了什么事的话，那就是西方已经变得更加紧密。报道说，他在讲话中提到了一个 "团结的 "联盟。

自去年2月24日俄罗斯军队入侵乌克兰领土以来，美国和加拿大都是向基辅提供有力支持的国家。

据法新社报道分析，在中国国家主席习近平本周访问莫斯科期间，俄罗斯和中国都表示他们的 "特殊关系 "进入一个 "新时代"。但是，虽然中国领导人承诺提供道义上的支持和商业生命线，但他没有向入侵乌克兰的俄罗斯士兵提供武器，这样做可能会导致西方的制裁。中国也没有对长期购买大量的俄罗斯天然气做出承诺。俄罗斯对欧洲的出口已经崩溃，这给俄罗斯的财政留下了一个缺口。

在乌克兰战争超过一年后，习近平访问莫斯科被认为进一步加强了两国的关系。

西方国家将中国向俄罗斯提供致命性的武器设为一条不可逾越的“红线”，多次就此对中方发出警告。报道称，就在中国国家主席习近平访问俄罗斯时，乌克兰国防部情报总局发言人尤索夫(Andrii Yusov)3月20日在受访时也曾表示，目前他也没有关于中国向俄罗斯供应武器的事实。

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