欧盟和美国举行首次联合海军演习：支持自由开放的印度-太平洋

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美国第五舰队军舰与西班牙和意大利海军舰艇在阿拉伯海举行联合演习资料图片

欧盟对外行动署和美国国务院3月24日共同宣布，3月23日至24日，欧盟和美国按照2022年12月2日最新一轮欧盟-美国印太高级别磋商的决定，举行了双方间的首次联合海军演习。

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据欧盟和美国外交机构周五发表的声明介绍，“这次联合海军演习是在欧盟和美国公海巡逻和行使航行自由的框架内举行的。参与演习的有美国海军保罗·汉密尔顿号（阿利·伯克级导弹驱逐舰、DDG 60），以及参加欧盟海军阿塔兰塔行动 (EU NAVFOR) 的西班牙海军索菲亚王后号（圣塔玛丽亚级护卫舰、F 84）和意大利海军卡洛·伯伽米尼号护卫舰（F 590）”。

据悉，联合演习项目包括关于登船程序、船舶导航的专业交流，以及旨在提高双方舰艇互操作性和一体化的训练。

双方表示：“这次演习构成了欧盟和美国共同承诺的一部分，即根据欧盟《战略指南针》、《欧盟印太合作战略》和《美国印太战略》等文件，努力实现务实的海上合作，支持自由开放的印度-太平洋。欧盟和美国重申其承诺，为区域海洋安全进一步开展协调和互补工作，以支持印度-太平洋的航行自由和其他国际合法使用海洋的行为。”

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）指出，这是欧盟-美国战略伙伴关系中的一个重要里程碑，“证明了我们跨大西洋伙伴关系的力量以及共同努力促进区域稳定和安全的重要性。”

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