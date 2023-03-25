泽连斯基：尚未收到中方的任何调停提议或会谈请求

乌克兰/中国/俄罗斯

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）3月23日在访问南部城市赫尔松后返回首都基辅的火车上接受了《读卖新闻》记者专访。他在采访中表示，作为今年七国集团（G7）轮值主席国，日本的领导力对于乌克兰从俄罗斯的侵略中恢复是必要的。他表达了对民生支持和经济合作的期待。采访中，泽连斯基还提及，“我们没有收到来自中国的调停提议或会谈请求”。

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泽连斯基在火车上接受了《读卖新闻》记者近1个小时的专访。他在采访中称赞“日本是最早对俄罗斯实施制裁的国家之一”，并表示“感谢日本在冬季提供能源支持（如自备发电机），谢谢。”

泽连斯基21日在会见来访的日本首相岸田文雄时提出，着眼于更长期的复苏，有必要扩大乌日两国在医疗、环保能源、汽车工业和锂等矿产资源生产等领域的合作。他还鼓励日本公司进入乌克兰市场。

泽连斯基还表达了对俄罗斯占领乌克兰核电站的强烈危机感，强调“日本的核防护知识是必要的”。对于与俄罗斯总统普京对话的可能性，泽连斯基直言：“和谈的条件根本不具备，首先，俄罗斯必须离开（乌克兰）领土。”

泽连斯基谈到普京21日在莫斯科会见中国国家主席习近平时说，“我认为他想表明俄罗斯还没有完全孤立”。报导称，他对中国呼吁俄乌和谈的“十二点建议”表示怀疑，并指“首先要尊重主权和领土完整”。2月24日，中国外交部发布了“关于政治解决乌克兰危机的中国立场”12点声明。

泽连斯基说：“我们没有收到来自中国的调停提议或会谈请求”，并指他“通过外交渠道明确表示”，希望与中方就乌克兰版“和平方案”进行合作，并举行首脑会谈。

就美欧所担心的如若提供西方战斗机可能会导致升级，泽连斯基澄清说：“它（战斗机）是（被使用）防空网络的一部分，没有必要（攻击）俄罗斯领土”。他还指出，乌东巴赫穆特地区前线的“情况不好，是因为我们没有弹药”，并呼吁欧美加速提供弹药和坦克。

泽连斯基说：“我们正在等待我们伙伴的弹药运抵”。他补充说，俄军每天发射的炮弹是乌军的三倍。

泽连斯基并表示，乌军现在还不能发动反攻，“没有坦克、大炮和海马斯（多管火箭炮系统），我们不能把勇敢的士兵送到前线去”。话语中流露出乌方仍急需武器支持的现状。

在军事支持方面，美欧决定提供美制M1艾布拉姆斯主战坦克和德制豹2主战坦克。另一方面，就提供西方生产的战斗机停滞不前。泽连斯基说：“如果你有政治意愿，你就可以找到帮助我们的方法。我们正处于战争之中，不能等。”

针对俄罗斯对乌克兰的侵略，泽连斯基强调：“这不仅仅是我们的问题。我们希望你们明白，（对乌克兰）的支持将导致你们自己国家的独立和安全”。他呼吁具有法治和民主等共同价值观的自由国家团结起来。

泽连斯基在采访中还提及被俄罗斯控制的北方领土（俄称南千岛群岛）称，“我们将收复我们的领土，而日本将收复日本的领土。我们必须战斗。”

泽连斯基表示，“如果你给他们（俄罗斯）时间，他们就会把它据为己有”，强调了唤起国际舆论对早日收复领土的重要性。去年10月，乌克兰最高拉达通过决议，支持日本对其北方领土的立场。当被问及对日本接纳的2300多名乌克兰难民的寄语时，泽连斯基开玩笑说：“爱日本，但别忘了你是乌克兰人”。

此外，国际刑事法院本月17日向普京发出逮捕令。法官认为，普京对发生在乌克兰被占领土上的战争罪行负有个人刑事责任。泽连斯基在采访中表现出要追查到底的态度。

泽连斯基称普京为“杀人犯”，并指责俄罗斯军队“谋杀、强奸和破坏”乌克兰公民，夺走他们的一切。今年2月，乌克兰向联合国大会提交了一项决议，其中包括需要对围绕俄罗斯侵略的严重罪行进行“调查和起诉”，该决议以多数票获得通过。预计未来将向联合国大会提交一份关于建立审判侵略罪行的特别法庭的决议草案。

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