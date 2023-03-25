最新民调：41%美国人支持禁用抖音

美国/中国/抖音

抖音(TikTok)是否有泄露用户个资的安全疑虑，进而威胁到国家安全，应该被禁用呢？《华盛顿邮报》最新民意调查则显示，41%美国人支持联邦政府禁用抖音，只有25%表示反对有可能实施的抖音禁令，34%的人表示不确定；至于上个月使用过抖音和每天使用抖音的人，支持禁令的比例更低，分别为21%和17%。

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《华盛顿邮报》指出，支持抖音禁令的美国人多于反对者，其中大多数人对抖音与中国的联系表示担忧，凸显对于这款外资应用程序的不信任感，已蔓延到华府政治圈以外；但抖音的美国用户却激增至1亿5000万。

民调显示，71%的受访者表示，抖音母公司字节跳动(ByteDance)总部设在中国，令他们感到担心，其中36%表示“非常”担心，35%表示“有点”担心；另外有20%的人表示“不太”担心，9%表示“完全不担心”。

民调还发现，65%美国人认为抖音很可能是在“为中国政府收集美国人的个人数据”；56%认为抖音可能“让中国政府控制美国用户在抖音上看到的内容”。73%受访者认为，抖音可能允许传播虚假信息并对青少年心理健康造成伤害。

迈阿密大学研究批判媒体生态学教授鲍恩(Bernadette Bowen)表示，“抖音正在改变我们彼此联结、看待自己以及我们重新处理生活的方式。”

另据美联社报导，部分资讯安全专家表示抖音用户的个人隐私的确有遭中国政府滥用的疑虑；但许多从事数据捕捞(data-harvesting)业务的高科技公司早就已经无所不用其极地开发用户信息。非营利组织“为未来而战”(Fight for the Future)总监格里尔(Evan Greer)指出，“如果决策者想要保护美国民众不受监控，他们就该支持最基本的隐私权法律，禁止企业巨细靡遗地收集关于我们的各种敏感信息，而不是演出一场根本于事无补的排外戏码。”

许多抖音用户自认生活平凡，和国家安全扯不上边，更引不起外国政府的注意。但是约翰霍普金斯大学资安研究所执行长答布拉(Anton Dahbura)表示，有关美国的重要信息不仅局限于核电厂或军事设施，举凡食品加工、金融业或大学院校都可能藏有蛛丝马迹。

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