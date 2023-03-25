逮捕令下：南非政府寻求法律意见处理普京或出席金砖国家峰会

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据彭博社报导，今年担任金砖国家轮值主席国的南非政府正在就如何处理国际刑事法院对俄罗斯总统普京发出的逮捕令进行法律咨询，如果这位俄罗斯领导人将出席8月的金砖国家德班峰会的话。国际刑事法院本月17日向普京发出逮捕令。法官认为，普京对发生在乌克兰被占领土上的战争罪行负有个人刑事责任。南非是设立该法院的《国际刑事法院罗马规约》的缔约国，法理上有义务执行对普京的逮捕令。

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南非国际关系与合作部长潘多尔（Naledi Pandor）3月24日在接受南非广播公司采访时表示：“我们正在等待关于此事的最新法律意见，我们对乌克兰人民的处境感到关切。我们想做的是，我们可以继续与这两个国家接触，说服他们走向和平。”

南非对俄罗斯入侵乌克兰战争采取了中立立场。南非政府的立场招致了包括美国和欧盟在内的该国一些最大贸易伙伴，以及该国一些最大银行的反对。

报导指，南非外交部两名不愿透露姓名的官员说，南非不太可能逮捕任何来访的国家元首。他们说，政府和执政党非洲人国民大会正在考虑所有选项，以努力避免执行逮捕令。南非外交部拒绝发表评论。

国际文传电讯社援引俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫的话报导称，克里姆林宫尚未决定普京是否将前往南非参加峰会。2015年，南非拒绝执行国际刑事法院对时任苏丹总统奥马尔·巴希尔的逮捕令，当时他正在该国出席非盟会议，引起了国际社会的批评。

南非前总统雅各布·祖马在2016年曾提议退出国际刑事法院，但这一计划后来被放弃了。南非政府定于下周接待一个俄罗斯部长级代表团，参加两国贸易和经济合作政府间联合委员会的会议。

此外，奥地利外交部近日在接受媒体质询时表示，奥地利将履行其作为《国际刑事法院罗马规约》缔约国的义务，如果普京来到该国，他将遭到逮捕并被引渡至国际刑事法院。

奥地利外交部表示：“奥地利是《国际刑事法院罗马规约》的缔约国。这意味着奥地利与所有其他缔约国一样，有义务与国际刑事法院合作：必须执行法院签发的逮捕令，必须逮捕法院通缉的人。”

奥地利司法部还回顾说，2019年，在苏丹总统奥马尔·巴希尔的案件中，国际刑事法院已经规定：“即使是国家元首在法院也没有豁免权。”

对此，奥地利司法部强调：“没有人可以凌驾于法律之上，这具体意味着每一项罪行都应该得到充分调查。不应存在有罪不罚的现象。”

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