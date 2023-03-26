北约批评俄方的核言论危险不负责任 欧盟称随时准备制裁回应

北约/俄罗斯/乌克兰

据路透社报导，北约3月26日批评了俄罗斯的“危险和不负责任的”核言论。此前，俄罗斯总统普京25日表示，俄罗斯与白俄罗斯已同意将在白俄罗斯领土上部署战术核武器。

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据普京介绍，俄罗斯将从4月3日开始训练相关人员，7月1日前会在白俄罗斯完成战术核武器的储存设施建设。他说，美国几十年来一直在盟友领土上部署战术核武器，俄罗斯是在做与美国一样的事情，并不违反不扩散核武器承诺。但他没有透露在白俄罗斯部署战术核武器的具体时间。普京强调，上述决定并不意味着俄罗斯将核武器移交给白俄罗斯。这将是俄罗斯自20世纪90年代以来首次在国外部署核武器。

北约的一位发言人周日表示：“北约保持着警惕，我们正在密切监测局势。我们没有看到俄罗斯的核态势有任何变化，从而导致我们调整自己的核态势。”

该发言人说：“俄罗斯提到北约的核共享是完全误导的。北约盟国在采取行动时充分尊重其国际承诺。俄罗斯一贯违背其军备控制承诺，最近一次是暂停参加《新裁武条约》。”

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）周日亦指：“白俄罗斯接纳俄罗斯的核武器将意味着不负责任的升级和对欧洲安全的威胁。白俄罗斯仍然可以阻止它，这是他们的选择。”

博雷利强调：“欧盟随时准备以进一步的制裁作为回应”。此外，德国周日谴责普京宣布的将在白俄罗斯部署战术核武器的决定，使该武器更接近欧盟。

德国外交部的一位官员向法新社表示，这一宣布是“俄罗斯的又一次核恐吓企图”。该官员称，德国不会允许自己因莫斯科的举动而“偏离我们的方向”。

该官员表示：“普京总统将其与北约的核共享相提并论是一种误导，并不能证明俄罗斯所宣布的步骤是合理的”。德方官员指出，如此下去，白俄罗斯也将“违背”其关于成为无核武器区的国际声明。

基辅方面，乌克兰国家安全与国防委员会秘书丹尼洛夫(Oleksiy Danilov)周日通过推特表示：“普京关于在白俄罗斯放置战术核武器的声明——这是使该国内部不稳定的一个步骤——最大限度地提高了白俄罗斯社会对俄罗斯和普京的负面看法和公众的排斥程度。克里姆林宫把白俄罗斯当作了核人质。”

乌克兰总统办公室顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak）说：“普京（俄罗斯联邦）太容易预测了。就白俄罗斯的战术核武器发表声明，他承认他害怕失败，他所能做的就是用战术来吓唬人...... 其次。他再次声明自己参与了犯罪。违反《不扩散核武器条约》......”

此外，乌克兰周日呼吁联合国安理会就俄罗斯宣布将在白俄罗斯部署战术核武器召开紧急会议。乌克兰外交部称：“乌克兰期望英国、中国、美国和法国采取有效行动，抵制克里姆林宫的核讹诈。我们要求为此立即召开联合国安理会特别会议。”

此前，美国国防部周六表示，没有迹象表明俄罗斯正准备使用核武器。五角大楼通过路透社公布的声明写道：“我们已经看到关于俄罗斯宣布的报道，并将继续监测这一情况，我们没有看到任何理由调整我们自己的战略核态势，也没有任何迹象表明俄罗斯正准备使用核武器。我们仍然致力于北约联盟的集体防御。”

白宫方面，美国国家安全委员会发言人沃森（Adrienne Watson）说，美方掌握报道中的俄罗斯公告，并将监测其影响。“我们没有看到任何调整我们自己的战略核态势的理由，也没有任何迹象表明俄罗斯正准备使用核武器，”沃森通过电子邮件说。

该发言人强调：“我们仍然致力于北约联盟的集体防御。”

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