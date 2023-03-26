岸田文雄在防卫大学毕业式训话：今日乌克兰可能是明日东亚

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日本首相岸田文雄3月26日依照惯例出席了位于神奈川县横须贺市的防卫大学毕业典礼，向毕业生作出训话。岸田文雄表示，俄罗斯对乌克兰的入侵始于去年2月，至今“世界仍处于历史的十字路口。在日本周边国家和地区，以武力单方面改变现状、加强核导能力、快速扩军的企图越来越明显”。他重申：“今日的乌克兰，可能就是明日的东亚。”

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岸田文雄在讲话中说：“我相信我们的大多数毕业生都是2000年出生的，在平成时代的最后一个月进入我们学校的。他们出生的时间和他们作为自卫队员站在起跑线上的时间正好是历史的转折点。”

岸田文雄说：“即使是现在，世界也正处于历史的十字路口。俄罗斯对乌克兰的入侵始于去年2月。此外，在日本周边国家和地区，以武力单方面改变现状、加强核导能力、快速扩军的企图越来越明显。‘今日的乌克兰，可能就是明日的东亚’。基于这种强烈的危机感，日本对俄罗斯实施了强有力的制裁，对乌克兰提供援助。”

岸田文雄说：“对乌克兰的入侵是动摇国际秩序基础的暴行。我本人最近访问了乌克兰基辅，与泽连斯基总统举行了首脑会晤，对乌克兰人民奋起捍卫国家和自由的勇气和毅力表示敬意。我们还访问了布查，在那里向受害者献花，并有机会直接听取那些因俄罗斯侵略而经历悲剧的人的意见。在亲眼目睹了俄罗斯侵略的悲剧后，我们必须尽快阻止俄罗斯的这种侵略，以免其重演。我们重申了这样做的决心。”

岸田文雄说：“日本今年担任七国集团轮值主席国，并从今年起成为联合国安理会非常任理事国。由于俄罗斯对乌克兰的侵略仍在继续，我们必须坚定地维护基于法治的国际秩序，稳步向乌克兰提供支持并实施对俄罗斯的制裁，不允许任何以武力单方面改变现状的企图。我也直接向泽连斯基总统传达了这一点，作为主席国，我希望领导七国集团团结一致，通过今年5月的广岛峰会等机会，展示我们七国集团维护基于法治的国际秩序的决心。”

岸田文雄说：“因此，在保护人民的生命和生活方面，首要任务应该是通过外交努力，为日本营造良好的国际环境。必须在日美同盟的基础上发展积极主动的外交，促进多边合作，同时强调自由、民主、人权和法治等普世价值和原则。”

岸田文雄说：“同时，外交需要国防力量做后盾。正如我去年在这里所说，我制定了三份文件：《国家安全保障战略》、《国家防卫战略》和《防卫力整备计划》。我们进行了一个非常现实的模拟，看看在战后最严峻复杂的安全环境下，能否保护好我们公民的生命安全。”

岸田文雄说：“基于这个模拟，我们积累了必要防卫力的细节。比如拥有反击能力，加强西南地区的防御体系。或者应对外太空、网络空间、电磁波等新领域，强化持续作战能力。所有这些都是紧迫的问题。未来五年，我们将紧急加强防卫力，进一步提高威慑和反应能力。”

岸田文雄指出：“这三份文件只有在其内容成为现实时才算完成。我们将以战略和可持续的方式稳步实施这些政策。这是所有今天毕业并成为自卫队军官的你们将立即开始的一项重大任务。除此之外，我们的国家不能只靠我们的国家来保卫。即使是美国也发现很难靠自己的力量来保卫自己。与盟友和志同道合的国家合作是至关重要的。”

岸田文雄介绍称：“与美国方面，在1月份的日美首脑会议上，我们发表了包括安全领域合作在内的日美联合声明，重申了加强日美威慑和反应能力的决心。去年10月，我们与澳大利亚在首脑级发表了新的安全合作联合声明。与英国和意大利的下一代战斗机联合开发项目已经开始。历史上第一次，我们将与欧洲国家一起建造战斗机。”

亚洲方面，岸田文雄表示：“韩国是一个重要的邻国，我们应该与其合作解决国际社会的各种问题。针对当前的战略环境，我们将加强日韩、日美韩之间的战略合作，包括安全合作。同东盟，我们将通过战略靠港、联合演习等方式，加强同各国的合作交流，支持在东盟主导的框架内保持中心地位和团结一致。”

据共同社报导，由于新冠防疫措施放宽，此次邀请了去年在线参加典礼的毕业生家属来到会场。本科毕业生除留学生之外有446人，其中女性45人。辞退自卫官任命的毕业生有46人，比去年减少26人。到去年为止不允许辞退自卫官任命的学生参加毕业典礼，而今年则允许出席。

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