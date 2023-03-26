普京：俄中不是军事联盟，双方合作透明无秘密

俄罗斯/政治/中国

据塔斯社报导，俄罗斯总统普京周日在“俄罗斯24”新闻频道的节目上强调，俄罗斯和中国正在发展合作，包括军事技术合作，但“这不是军事联盟” 。

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当被问及莫斯科与北京的合作是否对西方构成威胁时，普京表示：“这绝对不是真的”。

普京说：“我们没有与中国建立任何军事联盟。是的，我们在军事技术合作领域也有合作，我们不隐瞒，但它是透明的，没有什么秘密。”

普京指出，俄罗斯在与中国发展军事合作中包括举行联合演习，但“顺便说一句，不仅是中国，还有其他国家。”

普京说：“尽管在顿巴斯、扎波罗热和赫尔松发生了事件，但我们仍然在继续。我们仍在继续合作。这一切都很透明。但这并不是一个军事联盟。而美国在做什么呢？他们正在建立越来越多的联盟。”

普京宣称，西方正开始建立一个类似于二战德意日“轴心国”的新军事集团。他回顾道，去年北约商定了一个新版《战略构想》，直接表明了与亚太地区国家——新西兰、澳大利亚、韩国等发展关系的意图。他还评论了今年早些时候英国和日本之间达成的在军事领域建立联系和发展关系的协议。

“他们宣布他们将创建一个全球性的北约组织。嗯，那是什么？” 普京说。

此外，据俄新社报导，普京在接受俄罗斯第一频道（Rossiya-1）记者扎鲁宾（Pavel Zarubin）采访时表示，谈论俄罗斯对中国的依赖的不是怀疑论者，而是嫉妒者。他举例称，欧洲经济对中国的依赖度增长速度远快于俄罗斯。

普京说：“这些人不是怀疑论者，而是嫉妒的人。为什么？因为，比如说，同一个欧洲经济体对中国的依赖度增长速度比俄罗斯经济体快得多，快得多。中国和欧洲之间的贸易，由一个非常高利率，正在增长。让他们对自己有更好的认识。在这里，你知道，我不会重复我们现在谈论的一些事情。”

普京表示：“几十年来，一直有很多人想要让中国反对苏联和俄罗斯，反之亦然。我们了解我们生活的世界。我们非常重视我们的关系以及我们近年来达到的水平。”

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