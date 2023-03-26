泽连斯基：全面击败俄罗斯才是防止新的侵略和危机的可靠保证

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）3月25日通过每晚的例行视频讲话表示：“俄罗斯必须输在战场上、经济上、国际关系上，以及试图用一些帝国神话取代历史真相的尝试上”。他指出，“全面击败俄罗斯才是防止新的侵略和危机的可靠保证。”

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泽连斯基在周六晚的视频讲话中谈到：“又一周的防御工作即将结束，又是乌克兰变得更加强大的一周。当敌人变得更加孤立，更加无望时。本周我们将有对美国、立陶宛、芬兰和德国的新一揽子国防支持计划作出决定。瑞典议会已经批准了对乌克兰的第11轮国防支持计划。与日本达成了安全一揽子计划和强有力的协议——我再次感谢岸田首相的富有成效的访问。”

泽连斯基说：“我们从欧盟获得了15亿欧元的宏观金融援助——这些资金已经存在了国家银行的账户中。克罗地亚政府已通过一项治疗和康复我们受伤战士的计划。希腊加入了致力于建立特别法庭的合作伙伴小组。我们也正在为乌克兰人捍卫历史正义：冰岛承认乌克兰大饥荒是对乌克兰人民的种族灭绝。”

泽连斯基指出：“我们正在一步一步地在任何地方尽一切可能，使俄罗斯的复仇主义在侵略乌克兰和整个国家的自由的每一个方面都失败。俄罗斯必须输在战场上、经济上、国际关系上，以及试图用一些帝国神话取代历史真相的尝试上。”

泽连斯基强调：“全面击败俄罗斯才是防止新的侵略和危机的可靠保证。” 他并提及：“在你们的职业日当天，我再次祝贺乌克兰国家安全局——乌克兰国家安全局的所有员工。每个目前在战斗中、在岗位上、在执行、特工和调查工作中的人。乌克兰国家安全局中的每个人，与我们国家的所有力量一起，使乌克兰的胜利更加接近并保卫我们的人民。”

此外，泽连斯基表示：“我想单独指出与国际刑事法院的合作。本周乌克兰同意开设国际刑事法院国家办事处。无论是在我们的国家司法系统还是在国际层面，我们都在竭尽全力让俄罗斯战犯为针对乌克兰和我们人民的每一次袭击负责。”

泽连斯基周四在访问南部城市赫尔松后返回首都基辅的火车上接受《读卖新闻》记者专访时表现出要对俄方的战争罪行追查到底的态度。他称普京为“杀人犯”，并指责俄罗斯军队“谋杀、强奸和破坏”乌克兰公民，夺走他们的一切。

泽连斯基还表示，尚未收到中国提出的调停或举行首脑会谈的提议。他说：“我们没有收到调停提议或会谈请求”。对于与俄罗斯总统普京对话的可能性，泽连斯基直言：“和谈的条件根本不具备，首先，俄罗斯必须离开（乌克兰）领土。”

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