西方车企离去，俄罗斯人心情复杂地拥抱中国汽车

中俄

3月底，路透社走访了莫斯科和符拉迪沃斯托克的汽车展厅，当中的中国汽车吸引到不少民众前来咨询。随着西方汽车制造商的撤离，俄消费者可选范围被缩小，中国汽车制造商正在填补这一空白。分析机构Autostat和咨询公司PPK的数据显示，哈弗、奇瑞和吉利等中国品牌目前占俄罗斯新车销量的近40%，高于2022年1月至2月的不到10%。然而也有民众，经销商和专家认为，一些中国汽车的质量低于西方竞争对手，即使中国制造商的市场份额正在飙升，他们也需要提高声誉。点击以下内文视频，了解详情。

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07:16 西方车企的离去，给中国汽车留下大量空间。 © Reuters

“ALTAIR AUTO”首席执行官Vladimir SHESTAK表示：“现在中国汽车的销量呈多倍增长。我们一直专注于欧美日系汽车品牌，完全忽视了中国市场，而中国市场却在我们看不见的地方迅速发展，现在中国汽车制造商可以提供如此多样化的产品。从技术角度来看，它们甚至比法国汽车更先进，在某些领域甚至比日本车还先进”。

“鉴于最近发生的所有事，我们现在主要依赖吉利的销售。 但我们也继续销售梅赛德斯，有的是水货，还有的是以前库存剩下的”。“不过（吉利）的需求比梅赛德斯高得多，因为更大众更亲民”。

哈弗汽车销售经理Svetlana TROFIMOVA 表示：“当我们刚开始在俄罗斯远东地区销售中国汽车时，客户防备心很重，有很多的担心。但今年一整年我们都在积极与客户沟通，组织发布会，组织试驾，提供更多关于我们汽车的信息”。

“我们的汽车是在（俄罗斯）图拉州制造的，在那里有完整的工厂。我们没有海关问题，客人可以随意挑选车型”。

74 岁的莫斯科人亚历山大有一辆三菱车。他前看咨询中国车，表示：“我来这家经销店是因为我希望中国人在汽车制造方面取得良好的进展。此外，如果我需要的话，我希望备件的运送不会出问题。至于可靠性，我相信随着时间的推移，可靠性会提高。 例如我知道（吉利）Tugella 有沃尔沃发动机，这赢得了我的心”。

74 岁的莫斯科人亚历山大·沃龙科夫是一位斯柯达车主。他表示：“我年纪大了，所以希望一直能开我的斯柯达。但如果我确实需要买一辆新车，我可能不得不（选择一辆中国车），我们现在别无选择”。

28岁的Stepane也表示：“现在人们越来越频繁地开中国汽车，因为欧洲汽车已从汽车共享服务Yandex Drive 里下架了，中国车就不会有这样的问题，但它们在行驶的平稳性、装配质量和日常使用有关的点上的确还有一些问题。我在2022年（就在制裁开始之前）设法买了一辆斯柯达，如果你想要听我的诚实意见，那就是它和（中国汽车）的差异是巨大的”。

28岁的Maxim表示：“我有一辆2012款沃尔沃XC70，现在我来逛车展上的中国汽车，是因为以前从来没有了解过中国车，而且我的（沃尔沃）备件有问题，一切都很昂贵，所以我开始关注中国汽车了”。

记者兼汽车行业专家谢尔盖·阿斯兰扬对路透社表示：“中国品牌在俄罗斯有非常严重的缺陷，首先就是没有声誉，人们不信任他们。的确，他们在这里几乎没有竞争对手了，因此觉得中国车理应遍地开花，这体现了他们的傲慢。然而这并不意味着人们可以迅速改变对中国车的看法”。

“如果俄罗斯人想要贬低某人，他会说，嘿，你的苹果手机是中国的，或者你的车是中国的。目前俄罗斯人并没有那么渴望汽车，因此展示不出对中国车的真正需求。我们也许需要先像古巴一样，靠脚走一段时间的路，然后才会考虑中国汽车”。

《开车》杂志的主编马克西姆·卡达科夫对路透社表示：“去年春天发生时（俄罗斯入侵乌克兰），每个人都说中国会用廉价汽车淹没我们。那时我一直坚持认为，在当今俄罗斯这样的高风险市场上，每个人都希望能赚多少赚多少。我一直试图向每个人解释中国人不会用廉价汽车淹没我们。现实也是这样的，他们带来了很多车，但这些车便宜吗？如果我们谈论价格而不是质量，那么就会发现现如今的俄罗斯根本就没有便宜的车”。

卡达科夫进一步解释称：“我并不是说每个人都准备好购买中国汽车，当然不是。但人们的确开始接受可以购买中国汽车的想法了。10 年前，只有2%或3%的人准备购买中国汽车，而95%的人回答说他们永远不会买中国车。2021年，中国汽车在俄罗斯市场上的份额达到了6.8%，新的趋势开始出现。当年，近7%的人购买了中国汽车，而90%-85%的人表示绝不会购买中国车。又过了一年，到了2022年，中国车的份额上升到20%，表示绝不会买中国车的俄罗斯人份额跌至70%-60%。人们至少开始觉得，也许有一天他们可能会考虑购买一辆中国汽车”。

“现如今，那些无法买到具有制造商保修的宝马、奥迪、梅赛德斯的俄罗斯人可能将选则购买中国车。但这个群体并非所有人都会这样做，有些人仍会通过亚美尼亚、阿联酋、土耳其等地通过各种渠道和复杂的交付方式从欧洲订购上述这些车，只不过还有些人会满足于购买中国车而已”。

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