避免对中国依赖 博雷利呼吁加强欧洲对拉美贸易

欧洲，拉美，中国

欧盟负责外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）周六（3月26日）表示，欧盟正寻求避免类似于对俄罗斯天然气那样对中国的依赖，他呼吁加强欧盟成员国与拉丁美洲的贸易。

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博雷利是在多米尼加共和国参加圣多明各举办的伊比利亚-美洲峰会上做此番表述的。他在峰会演讲中说，"我们发现，依赖是和平的基石，也可以是我们受制于人的武器，" 他强调说欧洲对俄罗斯天然气"过度依赖"。

在俄罗斯入侵乌克兰后，这一状况更加凸显，莫斯科限制了对欧洲的天然气供应，迫使欧洲国家必须寻找其他的供应国。

博雷利说，这种依赖性 "导致普京认为他可以毫无顾忌地入侵乌克兰，因为欧洲被困于其40%的天然气消费需要来自于俄罗斯，而不会做出反应"。

伊比利亚-美洲峰会是最早由西班牙倡议、使用西班牙语和葡萄牙语的国家每年召开的首脑会议，今年是第27届峰会。欧盟负责外交与安全政策的高级代表博雷利在峰会演讲中说，我们不希望我们与中国的关系使我们像与俄罗斯一样产生依赖。他说，2023年是欧洲与其他地区缔结协议的 "关键一年"，特别是与拉丁美洲。

欧盟与拉美和加勒比国家共同体（CELAC）今年7月中旬将举行峰会。

博雷利说，"欧洲和拉美有机会表明，双方间的贸易关系仍然是进步的源泉"。他表示，欧洲在拉丁美洲的投资超过了俄罗斯、中国、印度和日本在该地区投资的总和。

根据联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会（ECLAC）的一份报告，2021年该地区总计外投资1420亿美元，其中36%来自欧洲。

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