中国指控被其逮捕5名雇员的美国审计公司“非法”活动

中国逮捕美国公司雇员

2023年3月24日，北京，美国调查公司明思集团的办公室在五名中国员工被捕后关闭。

中国政府表示，美国审计公司明思集团（Mintz Group）正因"非法"活动受到调查。该集团上周五指责中国当局逮捕其在北京的五名中国雇员。

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中国外交部发言人毛宁3月27日周一在例行发布会上说，总部设在纽约的明思审计集团涉嫌非法经营。毛宁补充说："这件事现在正在调查中。但她没有透露对该公司进行调查的细节。

明思集团该上周五宣布，中国当局关闭了该公司在那里的业务，并逮捕了该集团在北京办事处的所有五名员工，他们都是中国公民。

该集团说，公司已聘请律师"与中国当局对话，并对（其）员工和他们的家人提供帮助"。

据法新社说，美国明思审计公司专门调查涉及欺诈、腐败和工作场所不当行为的指控和背景调查。

法新社周一联系该公司时，没有立即得到回应。法新社记者看到该集团在北京办公室的门被铁链封锁。

美国审计公司明思集团总部设在纽约，在世界各地共有18个办事处，包括在华盛顿的一个办事处。

2017年，该集团亚洲分部主任、前美国中情局驻中国首席代表兰德尔-菲利普斯（Randal Phillips）说，美国需要解决中国的贸易限制政策造成的结构性失衡。

根据网上的美国政府文件，兰德尔-菲利普斯还曾在2018年美国国会委员会一份报告提交之前作证，该报告重点关注中国试图扩大其海外影响力。

根据该集团的网站信息，兰德尔-菲利普斯目前在新加坡工作。

法新社说，这五名中国雇员逮捕时，正是美中关系处于几十年来的最低点，中美两大国从贸易到人权等方面存在分歧。

今年2月，当华盛顿击落一个疑似间谍气球时，紧张局势进一步加剧，北京一直将这个气球描述为一个气象装置。

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