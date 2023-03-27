完成挑战者2型主战坦克训练 乌军坦克手已经返国

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英国国防大臣本·华莱士与在英受训的乌克兰坦克手合影

乌克兰人员在英国完成了对英制挑战者2型主战坦克的训练后已经回国，这些坦克预计将被用于在战场上对俄罗斯的反攻。英国国防部3月27日宣布，在英军官员花了几周时间指导乌克兰人员如何操作和使用挑战者2型坦克后，培训已经完成。

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英国国防部周一通过声明表示：“乌克兰坦克手已经在英国完成了挑战者2型坦克的训练，并已返回祖国，继续与俄罗斯的非法和无端入侵作斗争。训练是在1月份宣布英国将捐赠14辆挑战者2型坦克和配套的弹药和备件以援助乌克兰后不久开始的。”

据介绍，英国的军事培训人员花了几周时间培训乌克兰人员如何操作和使用坦克作战。教学内容包括如何指挥、驾驶和作为挑战者2型坦克手一起协作，以及有效地识别和打击目标。

英方指出，“挑战者2型坦克标志着乌克兰武装部队的能力发生了一步变化，确保他们能够更好地保护他们的乘员，并为他们提供一些世界上最现代化和最先进的炮击系统。”

为了纪念乌克兰挑战者2型坦克手培训的结束，英国国防部26日在网络视频平台YouTube上发布了一部30分钟的纪录片。该纪录片展示了相关培训幕后的情况。

英国国防大臣本·华莱士（Ben Wallace）表示：“看到乌克兰士兵在英国土地上完成了对英国挑战者2型坦克的训练，其决心确实令人鼓舞。”

本·华莱士强调：“他们返回祖国时装备更好，但危险也不小。我们将继续与他们站在一起，尽我们所能支持乌克兰，无论需要多长时间。”

在纪录片中出镜的一位乌克兰坦克指挥官说：“我为我的未来而战，为我的国家的未来而战，为我的家庭的未来而战。我们将战斗。这辆坦克对我们来说就像一颗钻石，我认为它是世界上最好的坦克。”

英国国防部表示，英方正在发送向乌方承诺的挑战者2型坦克，这些坦克将很快送抵乌军手中。

2月初，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）与英国首相苏纳克（Rishi Suank）一起在训练设施中访问了受训的乌军人员。除了14辆挑战者2型主战坦克外，英国还将向乌克兰提供20辆“斗牛犬”装甲运兵车和30门AS-90自行榴弹炮。

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