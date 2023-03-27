德国基民盟改写默克尔的中国战略

德国/中国

德国最大反对派团体基民盟/社民盟正在放弃默克尔担任德国总理期间的对中国务实立场，声称通过贸易维持和平已经失败。

广告 继续浏览后续

政客Politico新闻网3月26日发自柏林的报道称，对于在默克尔执政16年中推行与中俄和睦以及经济相依战略的德国保守党来说，这是一个显著的路线改变。莫斯科对乌克兰的入侵及北京在亚洲和其他地区在经济和政治上日益咄咄逼人的立场，刺激了这一转变。

经济换和平失败

根据政客POLITICO看到的一份立场文件草案，德国保守派表示，通过经济合作“维持和平”的想法"就俄罗斯而言已经失败，而对中国来说，也越来越失败"。这份22页的文件将由德国联邦议院的中右翼基民盟/基社盟（CDU/CSU）议会党团在复活节前后通过，其中概述了该联盟新的中国政策的要点。

在俄罗斯大规模入侵乌克兰之后，世界秩序发生了变化，总理奥拉夫-朔尔茨去年宣布了德国安全政策的转折点（Zeitenwende）。特别是德国副总理兼经济部长罗伯特·哈贝克（Robert Habeck）和外交部长安娜莱娜·贝尔伯克（Annalena Baerbock）都强调，德国需要一个全面的中国战略，这个想法在组成朔尔茨政府联盟的协议中已经提到。上述两个部委制定了两个不同的草案，但一个全面的战略还没有出现。

基民盟外交政策议员约翰-瓦德福尔（Johann Wadephul）说："我们今天有些惊讶地意识到，这也是我们编写和提交这份文件的原因，那就是，德国政府在关键的外交和安全政策方面已经大大落后了。

摆脱亲北京立场

这份立场文件的前言指出，"对于所有寻求维护、加强和支持基于规则的国际秩序的国家的来说，共产主义中国的崛起是21世纪的历史性挑战的核心"。“基民盟/基社盟议会党团说，他们对与朔尔茨政府建立"全国共识"持开放态度”。该议会党团认为，“这一共识应被纳入国家安全战略和欧洲对中国战略”。

德国与中国的关系是以欧盟委员会在2019年制定的、现德国政府的联合协议中的三要素描述的。根据这一战略，这个亚洲国家被视为合作伙伴、经济竞争者和系统对手。

然而，基民盟/基社盟的文件说，“对中国的政策应该摆脱务实、亲北京的立场，特别是在贸易方面"。文中说："我们不应该视而不见中国主动改变平衡，并明显将两国关系的核心推向系统性竞争这一事实。

鉴于在默克尔领导下，长期以来，德国保守派联盟倾向于与中国和俄罗斯进行经济合作和政治靠近。这种坚持惹人注目。例如，在离任前，默克尔推动了一项重要的欧盟-中国投资协议，尽管后来由于北京对欧洲议会议员的制裁，该协议基本上被欧洲议会所冻结。

约翰-瓦德福尔说，我自我批评地说，对基民盟/基社盟而言，这意味着，在经历了16年的执政期后，对中国的政策采取某种新的态度。

大转折

该文件也呼吁让德国形成一个“对中国政策的转折"（Zeitenwende in China policy），结论是，无论中国在哪里寻求和强迫竞争，德国都应该"以能力和实力应对"；应该建立自己的复原力和防御能力，与利益和价值观伙伴建立并扩大联盟和伙伴关系；并只有当中国以公开、透明和可靠的方式接受合作的地方，表现出与中国合作的意愿。

德国基民盟/基社盟的文件还呼吁制定欧洲对中国的战略，并与欧盟的邻国建立"欧洲中国事务理事会"，以加强合作。加强对等性以及欧洲和德国的主权也是一个核心要点。

基民盟/基社盟的文件呼吁制定欧洲对华战略，并与其欧盟邻国建立"欧洲中国事务理事会"，以加强合作。一个核心点也是加强与中国和对等和欧洲及德国的主权。

不脱钩

该文件还说，"从德国和欧洲的角度来看，与中国脱钩既不现实也不合适"。

为了更好地抑制德国对中国的依赖性，该文件建议在德国联邦议院设立一个专家委员会，每年提交一份关于贸易、技术、原材料和外贸依赖性的"中国资产负债表"，总体目标是制定一个“减少风险"的战略。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅