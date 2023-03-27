日本公司雇员在北京被捕后 中国指其涉间谍活动

日本/中国

中国当局指控一名在北京被拘留的日本男子涉嫌从事间谍活动。东京当局呼吁北京"尽快"释放这名日本国民。

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据法新社报道，中国外交部发言人毛宁今天3月27日在例行新闻发布会上说：“这名日本公民涉嫌从事间谍活动，违反了中华人民共和国的刑法和反间谍法”。她并说，"中国当局已对此人采取了强制措施"，以便“进行调查"。

毛宁还解释说："中国是一个法治国家。在中国的外国公民必须尊重中国法律。那些违反法律和犯罪的人将被起诉"。

日本政府发言人松野博一（Hirokazu Matsuno）周一在新闻发布会上表示，日本驻华使馆"本月获悉一名50-60岁的日本男子因违反中国法律在北京被拘留"。

松野补充说，"在获悉"这个逮捕的消息后，日本"强烈敦促中国尽快释放这名日本国民"。他还说，“东京要求允许对其国民进行领事访问”。但他没有进一步说明该男子的身份和被捕的原因。

据日本制药公司安斯泰来（Astellas）的发言人告诉法新社，这名男子是该公司的雇员，但也拒绝提供进一步的细节。据日媒的报道，此人已在中国工作了20年。

据法新社引述共同社说，该男子是中国日本工商会的前高级负责人，他计划于本月返回日本之前被捕。

中国一直在以保护国家安全的名义加强对外国组织和个人进行审查，在2014年出台反间谍法和2015年出台国家安全法后，有一些外国人被关押。

自2015年以来，除最新案件外，至少有16名日本国民因涉嫌参与间谍活动而被拘留。

中国外交部发言人毛宁说，"近年来，有几起涉及日本公民的类似案件。日本应该在惩戒和呼吁其公民遵守秩序方面做得更好。"

2019年10月，一名日本大学教授曾因间谍罪被北京扣押。次月，他被释放。

在2020年3月，中国外交部曾宣布拘留一名被控从事间谍活动的中国男子，据日本媒体报道，该男子也在日本大学工作。

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