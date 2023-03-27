朝鲜导弹/韩国/日本
朝鲜发射两枚短程弹道导弹 变轨后落入日本海
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朝鲜今天3月27日再向日本海发射了两枚短程弹道导弹。这些发射是在首尔和华盛顿进行两栖登陆联合演习之际进行的。这是最近几周一连串武器试验中的最新一次。
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据韩国军方说，这次发射的时间是今晨7点47分至8点前后，地点是平壤附近的“黄海北道中和”附近。这两枚导弹可能落在日本专属经济区（EEZ）以外。
法新社引述消息人士说，这些导弹各自飞行了大约370公里，被指为“严重的挑衅行为，破坏了国际社会及朝鲜半岛的和平与稳定”。
日本国防部也证实了这次发射。日本媒体援引国防部官员的话说，这两枚导弹以“不规则轨迹”飞行后，落在日本专属经济区之外。
韩国军方还宣布，它将加强对进一步发射的监视，并保持其"对任何挑衅作出压倒性反应"的能力。
日本防卫省也证实了这次发射。日本媒体援引防卫省官员的话说，这两枚导弹在以不规则的轨迹飞行后，落到了日本专属经济区之外。
平壤这次发射是在首尔和华盛顿进行两栖登陆联合演习时进行的，而在周四韩美刚刚结束五年来最大规模的联合军事演习。
朝鲜国家媒体上周五说，首尔和华盛顿之间的联合训练是为"占领"朝鲜做准备，朝鲜需要 "更强大的威慑力"作为回应，包括 "更发达、更全面的进攻性核攻击能力。
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