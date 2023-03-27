朝鲜发射两枚短程弹道导弹 变轨后落入日本海

朝鲜导弹/韩国/日本

朝中社（KCNA）2023年3月20日发布的这张图片可看到朝鲜军方在一个未披露的地点发射了一枚导弹。

朝鲜今天3月27日再向日本海发射了两枚短程弹道导弹。这些发射是在首尔和华盛顿进行两栖登陆联合演习之际进行的。这是最近几周一连串武器试验中的最新一次。

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据韩国军方说，这次发射的时间是今晨7点47分至8点前后，地点是平壤附近的“黄海北道中和”附近。这两枚导弹可能落在日本专属经济区（EEZ）以外。

法新社引述消息人士说，这些导弹各自飞行了大约370公里，被指为“严重的挑衅行为，破坏了国际社会及朝鲜半岛的和平与稳定”。

日本国防部也证实了这次发射。日本媒体援引国防部官员的话说，这两枚导弹以“不规则轨迹”飞行后，落在日本专属经济区之外。

韩国军方还宣布，它将加强对进一步发射的监视，并保持其"对任何挑衅作出压倒性反应"的能力。

日本防卫省也证实了这次发射。日本媒体援引防卫省官员的话说，这两枚导弹在以不规则的轨迹飞行后，落到了日本专属经济区之外。

平壤这次发射是在首尔和华盛顿进行两栖登陆联合演习时进行的，而在周四韩美刚刚结束五年来最大规模的联合军事演习。

朝鲜国家媒体上周五说，首尔和华盛顿之间的联合训练是为"占领"朝鲜做准备，朝鲜需要 "更强大的威慑力"作为回应，包括 "更发达、更全面的进攻性核攻击能力。

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