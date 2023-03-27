美国尼米兹航母与韩军在公海演习 28日靠釜山港

美国尼米兹航母USSNimitz（CVN 68）打击群和来自@jmsdf_pao_eng的部队在菲律宾海进行了双边演习2023年3月23日至26日

美国核动力航母尼米兹号3月27日正与韩军在公海联合演习，3月28日将驶入韩国釜山作战基地，纪念美韩结盟70周年。朝鲜今天向日本海再次发射了两枚短程变轨弹道导弹。

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据韩国国防部表示，为纪念韩美结盟70周年，美国尼米兹号核动力航空母舰（CVN-68）领衔的第11航母打击群3月28日驶入釜山作战基地。该航母打击群由核航母和宙斯盾巡洋舰“邦克山”号（CG-52）、宙斯盾驱逐舰“韦恩·梅耶”号（DDG-108）、宙斯盾驱逐舰“迪卡特”号（DDG-73）等舰艇组成。

目前，尼米兹号核动力航母（CVN-68）正在济州岛以南的公海参加韩美联合海上演习。据韩联社说，韩军联合参谋总长金承谦今天登上尼米兹航母指导韩美联演，他针对朝鲜最近频繁发射导弹警告说，“有事时”必将严惩不贷。他还说，韩美同盟将以压倒性力量坚决应对敌军的任何挑衅和侵略，让其认清“尝试核攻击就等同于政权的终结”。

据韩国国防部官员告诉法新社记者，这次演习旨在"通过部署美国战略资产来扩大威慑力，应对朝鲜日益增长的核武与弹道威胁"。

另据平壤官媒上周五说，首尔和华盛顿之间的联合训练是为"占领"朝鲜做准备，所以朝鲜需要 "更强大的威慑力"予以回应。

朝鲜军方也一直在进行军事演习，包括发射今年的第二枚洲际弹道导弹（ICBM）和测试它所说的新型"水下核攻击无人艇"。据朝中社说，这款核攻击无人艇的目的是"潜入作战水域并产生大规模的核子放射性海啸......以摧毁敌人的海军攻击群和主要作战港口"。

分析人士此前表示，朝鲜很可能以这些演习为借口，进一步发射导弹，甚至进行核试验。

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