美国“尼米兹”号核动力航空母舰领衔第11航母打击群3月28日驶入韩国釜山基地

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韩国国防部27日表示，为纪念韩美结盟70周年，美国“尼米兹”号核动力航空母舰（CVN-68）领衔的第11航母打击群将于28日驶入釜山作战基地。

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韩联社报道，第11航母打击群指挥官克里斯托弗·斯威尼表示，此次访韩是美韩持续合作的范例，将展现美国对韩国的坚定支持。他还说，美韩同盟的目标是，确保两国未来一代的安全，应对新的挑战和威胁。韩国国防部海军作战司令金明秀表示，此访以实际行动展现了美国的延伸威慑执行力、同盟对朝的压倒性优势和态势、坚如磐石的韩美协防状态。

航母打击群入港前将在济州岛以南公海与韩国海军宙斯盾驱逐舰“世宗大王”号（DDG-991）、韩国式驱逐舰“崔莹”号（DDH-981）会师演练。这是在“自由护盾”韩美联合军演期间启动的“战士护盾”联合实兵野战演习的一个环节，以护航行动、防空作战等联合海上演习的形式实施。演习旨在对反复挑衅的朝鲜释放强有力的警告信号。

有“漂浮的军事基地”之称的“尼米兹”号以二战时期太平洋舰队总司令、海军名将切斯特·威廉·尼米兹的名字命名。第11航母打击群由核航母和宙斯盾巡洋舰“邦克山”号（CG-52）、宙斯盾驱逐舰“韦恩·梅耶”号（DDG-108）、宙斯盾驱逐舰“迪卡特”号（DDG-73）等舰艇组成。

这是“里根”号率领的第5航母打击群去年9月22日驶入釜山港后，美军航母打击群时隔半年再度访韩。

韩国国防部表示，两国已在去年11月3日召开的第53次韩美安保会议（SCM）、今年1月31日举行韩美防长会谈、上月22日实施的韩美延伸威慑手段兵棋推演（DSC TTX）等场合达成协议，美方将以及时精准的方式向韩国出动战略武器。

朝鲜在美国航母打击群访韩消息发布前的当天上午，向韩半岛东部海域发射了2枚短程弹道导弹。

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