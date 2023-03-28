俄官媒利用法国反退休改革运动 诋毁西方民主

法国罢工/俄罗斯媒体

法国媒体最近发现，法国反退休改革抗议运动正在成为俄罗斯官媒宣传诋毁西方的素材。俄官媒连篇累牍夹着虚假信息的报道，似乎在暗示俄罗斯民众，西方民主国家如此混乱堕落，风景这边独好...

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法国LCI全天新闻台3月26日报道，法国反退休改革的抗议并没有逃过俄罗斯国家媒体的眼睛，他们用很多时间来播放这些主题，并添加“虚假信息”来凸显一个濒临混乱的法国，试图向观众展示一个"颓废西方"的形象。

据法国电视一台的新闻频道LCI台绍，俄罗斯新闻频道“Rossia 24”在上周五的报道中添加虚假信息说：“能源工人已经切断了巴黎警察局的电力”。“监控摄像系统已经停止工作”。此外，在俄罗斯电报群上广泛流传着“法国燃烧的街道”、用放大镜头拍摄的“垃圾和老鼠”照片，以及抗议者与警察之间的冲突和逮捕的图片。

俄罗斯外交发言人玛丽亚-扎哈罗娃(Maria Zakharova)迅速在加密社交网络发表评论，她影射法国向乌克兰提供军事支持并嘲笑说，“马克龙什么时候开始向法国公民运送武器，以支持国家的民主和主权呢？"

普京的宣传员奥尔加-斯卡贝耶娃(Olga Skabeïeva)则在俄罗斯第一电视频道(Rossiya-1)上说："在法国首都巴黎东部的巴尼奥莱门（Porte de Bagnolet）地区，成群结队的老鼠在垃圾堆中繁殖，吞噬着欧洲福利的残骸”。她补充说，“这也许就是丧失主权的样子"。

法国LCI电视台邀请的中欧和东欧问题专家科列斯涅克（Denys Kolesnyk）解释说：俄罗斯官媒将"图像放大，是要维持他们所说的'西方颓废形象'的谎言。

这位专家解释说，“这是莫斯科宣传的一项政策，旨在向俄罗斯民众表明，在别的地方，在西方，情况并不好”。“西方国家的情况正在恶化”。

另两位专家在法国LCI新闻台讨论这个问题时指出，“普京2018年旨在延长退休年龄的改革以失败告终。那次他试图将男性退休年龄从60岁延长至65岁”。“而那年俄罗斯人的均寿命只有大约67岁”。

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