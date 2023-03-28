【视频】国际原子能机构总干事与泽连斯基在扎波罗热地区会面

乌克兰战争，核安全

国际原子能机构总干事拉斐尔 格罗西周一（3月27日）在乌克兰扎波罗热地区与乌克兰总统泽连斯基会面，讨论被俄军占领的核电站的情况。

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格罗西在在推特上发文说，"我与泽连斯基总统及该厂员工就保护扎波罗热核电厂进行了丰富的交流。推特也同时配发了他在当地的照片。

格罗西和泽连斯基还参观了第聂伯河的一个重要水力发电站，该水力发电站为扎波罗热核电站供电。

泽连斯基在与格罗西会面时说，如果俄罗斯军队和人员不立即从扎波罗热核电厂及周边地区撤出，任何恢复核安全和保障的举措都注定要失败。

扎波罗热核电站目前被俄军占领，但由乌克兰技术人员运营。由于受到乌俄间相指为对方应付负责的军事攻击，核电站经常性与电网中断。这一状况令国际原子能机构担心将导致发生大规模核灾难。

格罗西在周一会面时说，“扎波罗热核电厂的情况没有好转。这是由于军事活动的增加造成的。”

尽管自去年8月以来，联合国官员一直驻扎在该核电厂，但核电站周边的军事行动似乎并没有减少。

拉斐尔-格罗西将在未来几天内前往扎波罗热核电站访问

点击视频，收看法国电视France24的报道

UKRAINE-CRISIS/NUCLEAR-GROSSI-ZELENSKIY via REUTERS - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

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