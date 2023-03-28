法防长：法国将把每月援乌的155毫米口径炮弹增加一倍

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法国国防部长勒科尔尼（Sébastien Lecornu）在周二见报的一则参访中表示，从3月底开始，法国向乌克兰提供的155毫米口径炮弹数量将增加一倍，达到每月2000枚。

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法国经济与财政部部长勒梅尔（Bruno Le Maire）和勒科尔尼就政府正在审议的价值4130亿欧元的2024-2030年“军事计划法案”在周一接受了《费加罗报》的专访。就记者问道法国已向乌克兰提供了多少军事援助的问题，勒科尔尼回答说：“不幸的是，我们还没有到这种支持的尽头......2022年的报告还没有完全完成。”

勒科尔尼介绍说：“有两种类型的支出：一种是用于补充已交付的新装备，如凯撒自行火炮或弹药，另一种是旨在替换我们在不久的将来无论如何都会从军队中退役的装备。例如，（向乌克兰提供的）VAB装甲车或AMX 10 RC轻型轮式坦克就是这种情况。我们正在记录这些费用，以便将其提交给议会。”

记者说“有声音提到6.6亿（欧元）用于直接援助和再保证……”勒科尔尼表示：“对北约东翼的保证不等同于对乌克兰的军事援助。我们在这里处理的是初步预算规定中所预见的我们武装部队的任务。在2022年，（法国）已经为在罗马尼亚、波兰和波罗的海国家的（北约）任务提供了5.3亿欧元。”

当被问及法国今年还将向乌克兰提供何种军援时，勒科尔尼说：“我们将很快向基辅提供SAMP/T地对空防空系统，它可以保护战场和城市的平民。这个系统是与意大利共同开发的，价值数亿欧元。”

勒科尔尼补充说：“我们还将为乌克兰的反攻提供必要的陆地装备：从3月底开始，我们将把155毫米口径炮弹的交付量增加一倍，达到每月2000枚。而且，我们正在与伊丽莎白·博恩（法国总理、Élisabeth Borne）一起研究国民议会中总统多数党要求的对乌克兰的支持基金的补充问题，其中的2亿资金已经全部拨付。”

155毫米口径炮弹，特别是由法国凯撒炮自走炮或德国Pzh 2000自走炮发射，射程可达40公里。北约秘书长斯托尔滕贝格(Jens Stoltenberg)在2月份警告说，乌军使用的炮弹数量超过了北约能够生产的数量，使西方的库存和国防工业“面临压力”。此后，欧盟决定筹集20亿欧元，目标在未来一年向乌克兰提供100万枚炮弹。

因此，欧美国防工业正面临着提高生产能力和缩短交货时间的压力。在法国生产155毫米口径炮弹的Nexter公司计划到2025年每年生产15万枚炮弹，比俄罗斯入侵乌克兰战争爆发前多三倍。

在大西洋的另一边，美国陆军副部长卡马里奥(Gabe Camarillo)周二表示，到2028财年，美国陆军将把155毫米口径炮弹的产量提高六倍以上，达到每月85000枚。他指出，目标是补充大量运往乌克兰的炮弹，以帮助其对抗俄罗斯，并确保美国陆军在自己的库存中拥有合适的弹药水平。

卡马里奥当天在阿拉巴马州亨茨维尔市举行的美国陆军协会全球部队研讨会上说，美国陆军正在花费14.5亿美元的产能，“将155毫米口径火炮（炮弹）的产量从每月14000枚扩大到今年晚些时候的24000枚以上”，并在五年内达到每月85000枚炮弹。

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