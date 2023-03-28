白俄罗斯4月开始部署俄罗斯战术核武器以回应西方"压力"

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俄罗斯总统普京宣布最早下月开始在白俄罗斯部署俄罗斯"战术"核武器的准备工作。白俄罗斯称其接纳俄罗斯核武器是为了回应西方的“压力”。

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白俄罗斯外交部周二（3月28日）在一份声明中说，白俄罗斯将接纳俄罗斯的"战术"核武器，以回应西方"前所未有的"压力。

据法新社报道，作为俄罗斯的盟友，白俄罗斯外交部谴责西方对明斯克内部事务的"直接和粗暴干涉"，并称，"两年半以来，白俄罗斯一直面临着来自美国、英国及其盟友的前所未有的压力"。

白俄罗斯外交部续称，在对其进行经济和政治制裁的同时，北约还在白俄罗斯的邻国"加强军事潜力"。

白罗斯外交部门坚称，在这种情况下，白俄罗斯"被迫采取反制措施"，但同时保证明斯克不会控制这些核武器，并称其部署核武器"与《核不扩散条约》第一和第二条没有任何抵触"。

上周六，俄罗斯总统弗拉基米尔-普京宣布，他已获得在白俄罗斯部署"战术"核武器的明斯克协议。

法新社说，位于欧盟门口的白俄罗斯，自1994年以来，一直由普京最亲密的盟友亚历山大-卢卡申科领导。

根据俄罗斯总统普京的说法，在白俄罗斯部署俄战术核武器的准备工作最早将在下个月开始。

这一宣布引起了西方的严厉批评，北约谴责俄罗斯的"危险和不负责任的言论"，而欧盟则威胁明斯克，如果继续部署，将对其实施新的制裁。

美国重申，没有理由相信俄罗斯准备使用核武器，同时谴责了俄罗斯的这一宣布。

虽然白俄罗斯没有直接参与在乌克兰的冲突，但莫斯科去年利用白俄罗斯领土对基辅进行了进攻。

俄罗斯官员已多次几乎不掩饰地发出威胁：如果冲突明显升级, 俄罗斯将在乌克兰使用核武器。

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