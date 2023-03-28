【视频】美国田纳西州小学枪击案：三名儿童和三名员工死亡

美国，枪击案

2023年3月27日，在美国田纳西州纳什维尔，监控视频显示28岁的枪击案嫌犯奥黛丽-黑尔携带武器进入学校。

美国田纳西州纳什维尔一所小学周一（3月27日）发生枪击事件，三名儿童和三名学校员工死亡。总统拜登当天表示，事件“令人厌恶”，他说枪支暴力 "撕裂了我们国家的灵魂"，拜登再次呼吁国会通过对某些半自动武器的禁止立法。

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枪击发生在美国当地时间3月27日上午，一名全副武装的28岁枪手在田纳西州纳什维尔的一所私立基督教会学校开枪射击，导致三名儿童和三名学校员工死亡。

当地警方发言在新闻发布会上说，枪手携带着 "至少两支突击步枪和一把手枪"，其中至少有两支是合法持有。

警察迅速派往现场。在学校二楼找到枪手后将她击毙。

警方确认枪手为一名28岁的变性人，生为女性，但自认同为男性。她之前曾在该学校就读。警方说，枪手袭击的动机仍然不明，可能与对学校的 "怨恨 "有关。

纳什维尔是田纳西州的首府，该州的共和党议员在社交网络上表达他们对事件的震惊，同时避免提及枪支敏感话题。

报道指，在一个枪支暴力几乎每天都在发生的国家，拜登总统没有就此次枪击发表特别讲话，而是在白宫举行的妇女创业会议开始时提出该事件，说，"现在是到了在枪支管理方面应取得更多进展的时候了"。

根据美国疾病控制和预防中心（CDC）公布的最新数据，美国民间共有约4亿支枪支，2020年包括自杀、意外或凶杀等因枪死亡的人数超过45000人。

自拜登就职总统以来，发布了一系列关于枪支监管的行政命令，但由于国会对此有管辖权，这些命令的范围有限。

美国广播公司新闻/华盛顿邮报2月份的一项民意调查显示，51%的美国人反对禁止攻击性武器，而47%的人支持禁令。

点击视频，收看法国电视France24的报道

2023年3月27日，在美国田纳西州纳什维尔，监控视频显示28岁的枪击案嫌犯奥黛丽-黑尔携带武器进入学校。 © via REUTERS - METROPOLITAN NASHVILLE POLICE DE

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