阿富汗一所向女子开放的学校创始人被捕

阿富汗女性教育

被捕之前，阿富汗女童教育倡导者马蒂乌拉-韦萨在坎大哈省斯平布尔达克区的移动图书馆旁为女童们上课2022年5月17日拍摄。

联合国3月28日宣布阿富汗一个向女孩开放的学校的创始人在喀布尔被捕。联合国要求塔利班当局澄清逮捕的原因。法国要求立即释放这位创建《笔路》（PenPath）组织的负责人。

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联合国阿富汗援助团 (Manua) 发推文称，阿富汗一所对女生开放的学校的创始人，女童教育倡导者马蒂乌拉·韦萨 (Matiullah Wesa) 周一在喀布尔被捕。

联合国阿富汗援助团求当局“澄清韦萨的下落和逮捕他的原因，并确保他能获得法律代表并与家人联系”。

法新社周二就逮捕马蒂乌拉·韦萨联系了塔利班当局，但没有得到回应。

阿富汗是世界上唯一禁止女孩在小学毕业后接受教育的国家。 塔利班于2021年8月重新掌权后，禁止少女进入中学，还禁止女性上大学。

在给出的原因中，塔利班政府认为女性必须穿戴覆盖全身的伊斯兰罩袍，并解释说，一旦制定了伊斯兰教育计划，这些机构将重新向她们开放。

马蒂乌拉·韦萨被捕后，他的一个兄弟，萨米乌拉-维萨（Samiullah Wesa）证实说，周一晚上马蒂乌拉祈祷后在清真寺出口处“被两辆车下来的人”逮捕。当他向这些人索要身份证时，他们殴打他并强行将他带走 。

周二，马蒂乌拉-韦萨的第四个兄弟阿陶拉·维萨（Attaullah Wesa）在推特上发布一段视频宣布：萨米乌拉和他的另一个兄弟也被捕了：他们“被抓住、被戴上手铐带走”，并补充说：“他自己也被当局寻找”。

不可逆转的损失

马蒂乌拉·韦萨也是《笔路》（PenPath）组织的负责人。他的兄弟萨米乌拉认为，他被捕的原因与他在教育领域的工作有关。

尽管女子中学被禁止，但他继续前往偏远地区，向人们宣传女孩接受教育的重要性。

上周在阿富汗开学之际，他在推特上写道："学校关闭造成的损害是不可逆转的，这是不可否认的。我们正在数着小时、分钟和秒钟，直到女子学校开放。

他创建和负责的《铅笔路径》（PenPath）组织已经建立了18个图书馆，并在农村地区开展了图书分发活动。

联合国阿富汗人权问题特别报告员理查德-贝内特（Richard Bennett）对马蒂乌拉·韦萨的被捕感到震惊。他在推特上说：“他的安全是最重要的，他的所有权利必须得到尊重”。

法国呼吁"立即释放"马蒂乌拉-韦萨。法国外交部说：“如果剥夺妇女的权利，任何社会都无法以正面的方式发展”。

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