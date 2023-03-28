FTX创始人被指向中国官员行贿约4000万美元，再遭美检方起诉

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据美联社援引周二被公布的起诉书报导，加密货币交易所FTX创始人、前首席执行官（CEO）萨姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried， 简称SBF）被指控向一名或多名中国官员行贿4000万美元，以解冻与他的加密货币业务相关的资产。SBF于去年12月在巴哈马群岛被捕并随后引渡至美国，因共谋违反《反海外腐败法》反贿赂条款的指控使他面临的指控增加到13项。3月28日，新的起诉书由纽约南区联邦地区法院开封。

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该指控还包含表明即将进行第五次逮捕的描述，美国联邦检察官威廉姆斯（Damian Williams）一再称这是一项持续调查。根据起诉书，这名身份不明的人士参与了与SBF的贿赂阴谋，“将在纽约南区被捕”。

加密货币交易所FTX 于去年11月11日申请破产。凭借向法院递交了2.5亿美元的个人担保保证金后，SBF成功保释，这让他可以在司法程序进程中和他住在加州帕洛阿托市的父母住在一起。SBF对在公司倒闭前欺骗投资者数十亿美元的指控拒不不认罪。

美国纽约南区联邦地区法院法官卡普兰(Lewis A. Kaplan)定于周四对改写后的起诉书进行提审。他还在周二禁止SBF与FTX或其附属的加密货币对冲基金交易公司Alameda Research的现任或前任员工进行交流。该命令还限制SBF只能使用一台笔记本电脑和电话，并禁止他进行加密通信或使用其他手机、电脑或可以上网的“智能”设备。

报导指，被指控的贿赂源于Alameda Research的运作。起诉书称，中国执法部门在2021年初冻结了Alameda Research公司的某些加密货币交易账户，其中包含中国两家最大的加密货币交易所的约10亿美元的加密货币。

起诉书称，现年31岁的SBF了解到，这些账户被中国当局冻结，是对Alameda Research公司对手的持续调查的一部分。起诉书说，在几个月里，SBF通过利用律师进行游说等方法多次尝试解冻账户失败后，他最终同意直接进行数百万美元的贿赂，试图解冻这些账户。

起诉书称，在多次失败的尝试中，SBF和他指示的其他人利用与FTX交易所或Alameda Research公司无关的几个人的个人身份信息在中国交易所开设了新的欺诈账户，试图规避冻结令，并将加密货币从冻结账户转移到欺诈账户。起诉书称，当时价值约4000万美元的部分加密货币贿赂款于2021年11月从Alameda Research公司的主要交易账户转移到一个私人加密货币钱包，被冻结的账户也在大约同一时间被解冻。

起诉书称，SBF和其他人“指挥并导致转移”至少4000万美元的加密货币，“目的是为了一名或多名中国政府官员的利益，以影响和诱使他们”解冻其中一些账户。

起诉书称，在SBF收到账户解冻确认后，他授权转移额外数千万美元的加密货币以完成贿赂。Alameda Research公司的前首席执行官卡洛琳·埃里森 (Carolyn Ellison) 已在此案中受到指控。她已同意出庭作证指控SBF，两名前FTX高管也已同意在与美国政府的合作协助调查的交易中认罪。

SBF的律师没有立即回复美联社的置评请求。

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