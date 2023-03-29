布林肯：警惕使俄罗斯获利的停火呼吁 库列巴：不惜一切代价的和平是种幻觉

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美国国务卿布林肯（Antony Blinken）3月28日在线上出席专题讨论会时警告说，应提防那些“看似善意的努力”，“例如，呼吁停火，这可能会产生冻结冲突的效果，使俄罗斯能够巩固其已经取得的成果，并只是利用时间来休整，然后重新发动攻击”。同样以线上方式出席会议的乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）则强调：“我想说清楚——俄罗斯必须从乌克兰每一平方米的领土上撤出。不应误解撤军这个词的含义。”

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第二届民主峰会由韩国、美国、荷兰、赞比亚和哥斯达黎加五国共同主办。于本月28日至30日以视频形式举行。美乌等国外长28日以线上会议方式参加了题为“在乌克兰实现公正持久的和平”的专题研讨会。

库列巴在会上发言表示：“九年多来，我们最优秀的儿女们不仅为他们的未来而战，而且还以生命为代价捍卫我们共同的民主价值观。在这场战斗中，我们正在捍卫整个民主世界。没有哪个国家比乌克兰更希望和平，但不惜一切代价的和平是一种幻觉。要使和平成为持久的和平，它需要是公正的。”

库列巴说：“停止俄罗斯的侵略和恢复乌克兰的领土完整是和平的基本条件。对侵略者作出不明智的让步，只会鼓励俄罗斯加强对民主的攻击，使其有时间重建其军事能力并恢复对乌克兰的武装进攻。我们需要一个全面、公正和持久的和平，我们知道如何获得这种和平。”

库列巴说：“为此，泽连斯基总统，正如你们都清楚的那样，提出了我们的和平方案。这一倡议是一个明确的行动计划，不仅应该给乌克兰带来和平，而且应该在国际法的规范和原则基础上恢复世界秩序。我们注意到，其他国家也在提出自己的倡议。我们赞赏他们对一个危及全球安全的问题的关注。”

库列巴说：“然而，我想强调的是，只有当和平保证全面停止俄罗斯的侵略，俄罗斯军队完全撤出乌克兰领土，并在国际公认的边界内恢复我国的领土完整，乌克兰人民才会接受和平。”

库列巴指出：“乌克兰的和平方案包含所有这些结束战争的公正条件。我们的和平计划已经得到了认可和批准，包括在联合国大会决议的投票过程中：‘在乌克兰实现全面、公正和持久和平所依循的《联合国宪章》原则’。该决议反映了和平方案的许多关键点，得到了141个国家的批准。七国集团欢迎并支持乌克兰努力推进和平方案中关于全面、公正和持久和平的愿景。欧盟赞同乌克兰的倡议。在与我们伙伴的双边协议中也是如此。”

随后，库列巴在逐一介绍乌克兰版“和平方案”10点提议时提及，“该方案的第六点是俄罗斯军队的撤出和停止敌对行动。我想说清楚：俄罗斯必须从乌克兰的每一平方米的领土上撤出。对‘撤军’一词的含义不应有任何误解。”

库列巴补充说：“该方案的第七点是恢复正义。让我在这里停下来，给你们几个细节。侵略者必须赔偿对乌克兰造成的所有损失。建立一个国际赔偿机制，让俄罗斯支付赔偿金是至关重要的。然而，并非所有的损失都可以追回。没有人能够让俄罗斯野蛮入侵的受害者起死回生。侵略伴随着令人发指的罪行，布查和伊尔平的谋杀案，以及赫尔松和伊久姆的俄罗斯酷刑室就是证明。在马里乌波尔被杀害的乌克兰平民的确切人数不详，但据说有数万人。”

库列巴表示：“这方面的责任不仅在于俄罗斯联邦的政治和军事领导人，也在于普通的执行者。对无辜受害者的记忆要求所有对这些暴行负有责任的人面临公正的惩罚。通过对普京发出逮捕令，国际司法已经对他的罪行做出了适当的评估。侵略乌克兰罪的特别法庭的有效工作应进一步恢复对司法的信心。”

库列巴还谈到：“该方案的第九点是防止战争升级和侵略的重复。最后，第十点，方案的第十点是确认战争的结束”。他强调：“这些是非常简单的10点；它们都是有意义的。而且它们必须得到执行，我们必须团结一致，确保将这一方案作为解决的基础。国际社会一直表明，其不会容忍对原则的侮辱——对《联合国宪章》原则的侮辱。”

库列巴说：“因此，我敦促所有国家重申他们的决心，共同努力将乌克兰的和平方案付诸行动。每个国家，我强调每个国家都可以通过参与实施这一和平方案的具体要点，为和平事业作出贡献。”

布林肯在接下来的发言中说：“我认为，我们都必须非常清楚并提防那些看似善意的努力，例如，呼吁停火，这可能会产生冻结冲突的效果，使俄罗斯能够巩固其已经取得的成果，并简单地利用时间来休息和整修，然后重新发动攻击。”

布林肯说：“因此，表面上看起来很有吸引力的东西——谁不希望枪声沉寂——也可能是一个非常狡猾的陷阱（very cynical trap），我们必须非常、非常小心。”

布林肯表示：“没有人比乌克兰人民更希望得到和平，因为他们是直接因和平的缺失和这种侵略而受害的人。但和平必须是公正的，必须是持久的；否则，它最终将是徒劳的。”

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