泽连斯基：我们已准备好在乌克兰见到习近平

3月28日从苏梅开往基辅的列车上，乌克兰总统泽连斯基接受了美联社记者的采访。他谈到了巴赫穆特战役对于乌军的重要性、他与中国领导人的接触、美国2024年选举可能会对俄乌战争中乌方造成的影响，并预测了战争将以何种方式结束。点击以下内文视频了解详情。

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00:41 3月28日泽连斯基在火车上接受美联社采访 © AP

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这一铁路之旅期间，泽连斯基参加了苏梅解放一周年纪念活动，访问了驻扎波罗热附近前线阵地的部队。 他最近也在巴赫穆特附近进行了类似的访问。 虽然一些西方军事分析人士认为这座城市并不具有重要的战略意义，但泽连斯基警告，在战争的这个阶段，任何地区出现损失，都会危及乌方的良好势头：“我们不能在阶段性战斗中失败，因为这些阶段性胜利就好比是一张完整的饼的组成部分”。

泽连斯基警告，乌克兰必须赢得巴赫穆特战役，否则俄罗斯可能会开始为停战协议争取国际支持，而这一停战协议将需要乌克兰做出不可接受的妥协：“如果巴赫穆特落入俄罗斯军队之手，普京将把这场胜利卖给西方、卖给俄罗斯、中国和伊朗”。“如果他嗅到了血的气味，闻到我们很虚弱，他就会推、推、推”；“人们会厌倦，整个社会都会催促我们向俄罗斯做妥协”。不过，他表示目前还没有感受到这种压力。

谈到尤其是来自西欧和美国的国际社会对于乌克兰的军事支持，泽连斯基表示他确实担心战争可能会受到华盛顿2024年选举后政治力量转变的影响：“美国真的明白，如果他们停止帮助我们，我们就赢不了”。特朗普潜在的共和党竞争对手、佛州州长罗恩·德桑蒂斯表示，在与俄罗斯的“领土争端”中保卫乌克兰，并不是美国国家安全的重要优先事项。 在面对共和党其他方面的批评后，他后来表示收回这一声明。

有关中国，泽连斯基向一位尚未访问乌克兰，却十分重要的领导人-中国国家主席习近平发出了访问乌克兰的邀请。他表示：“我们已经准备好在这里见到他了”，“我想和他谈谈”。“在全面战争开始之前，我们有接触。但是这一年多以来，没再有过了”。

习近平上周访问了普京，引发了北京可能准备向莫斯科补充武器和弹药的担忧。几天后，普京宣布他将向白罗斯部署战术核武器。对此，泽连斯基表示，普京此举是为了转移人们对他缺乏从中国获得保证的注意力：“这是什么意思？ 这意味着这次访问对俄罗斯不利”。

泽连斯基还对战争如何结束做了预测：他的国家将通过一系列“小的胜利”和“小的步骤”，去战胜一个“非常庞大的国家、庞大的敌人、庞大的军队”。至于乌克兰本身，他表示，战争“改变了我们”，但“最终让乌克兰社会变得更加强大"。“它（战争）可以以一种方式分裂我们的国家，或者以另一种方式团结我们的国家”；“我心存感激，我感谢每一个人，每一个合作伙伴，感谢我们的人民，感谢上帝，因为我们在国家的关键时刻找到了（团结的）路径。这一团结之路拯救了我们的国家，也拯救了我们的土地”。

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