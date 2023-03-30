世界多达9576枚核弹头 随时可发

核武器/9576随时可发核弹头

非政府组织「挪威人民援助」（Norwegian People's Aid）发表「禁止核武监测」新报告，称全球或明或暗拥有核武的9个国家，2023年共有9576枚可随时发射的核弹头，较2022年9440枚有所增加。

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根据这个报告，全球可用核弹头统计显示增加其中俄罗斯与中国增加最多。

法新社引述非政府组织「挪威人民援助」（Norwegian People's Aid）发表的「禁止核武监测」报告（Nuclear Weapons Ban Monitor），全球2023年共有9576枚可随时发射的核弹头，较2022年9440枚有所增加。

这项研究报告是与美国科学家联盟（FAS）合作提出，此时俄国一再针对乌克兰战事以及西方对乌克兰提供的军事援助，发出核武威胁。

根据各独立观察家估计，美国多年来已在比利时、德国、义大利、荷兰与土耳其部署大约100枚所谓的「战术」核武，即射程较短和威力较小的核武。

据该报告，去年全球增加136枚可随时发射的核弹头属于俄罗斯、中国、印度、朝鲜和巴基斯坦所有；俄国拥有全世界数量最庞大的5889枚操作中弹头。

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