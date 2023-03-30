冯德莱恩：面对中国，欧盟应当去风险，而不是与之脱钩

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩下周将访华。3月30日，她在布鲁塞尔表示，面对中国，欧盟应更好地保护其安全利益。点击以下内文视频了解详情。

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01:48 欧委会主席乌苏拉·冯德莱恩 © AP

美联社报道，冯德莱恩指出，中国不断变化的政策可能需要欧盟为一些关键部门开发新的防御方式。欧盟还需要在微电子、量子计算、机器人、人工智能、生物技术等敏感的高科技领域确定与中国等国家的未来关系。在不能排除双重用途或可能涉及人权的情况下，需要明确界定投资或出口是否符合欧盟的安全利益，确保欧洲公司的资本、专业技能和知识不会被“系统性竞争对手”国家用来增强其军事和情报能力。

“因此，我们必须查看我们的工具箱中存在哪些漏洞，这些漏洞导致新兴和敏感技术通过对他国的投资而泄漏。因此，我们目前正在考虑欧洲是否以及应该如何制定有针对性的对外投资工具，这将涉及少数敏感技术，而对这些技术的投资，可能会导致发展出对（欧洲）国家安全构成风险的军事能力”。

路透社也报道称，冯德莱恩表示，“很明显，我们（与中国）的关系在过去几年变得更加疏远和困难。一段时间以来，我们看到中国的整体战略态势非常刻意地变强硬，行动也随之变得强硬...中国如何履行国际人权义务，履行多少，将同时考验我们与中国合作的程度。中国一直加强其军事姿态，同时也加强了其虚假信息和经贸政策的威逼。这是一项蓄意的政策，好让其他国家服从，照做...我认为与中国脱钩既不可行，也不符合欧洲的利益。我们的关系不是非黑即白的，我们的反应也不可能是非黑即白的。这就是为什么我们需要专注于去风险，而不是与之脱钩”。

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