法国体育部长：奥委会的建议“绝不预判”俄罗斯及白俄罗斯选手是否参赛巴黎奥运

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法新社报道，法国体育部长欧德-卡斯特拉3月30日星期四在巴黎近郊视察时表示，国际奥委会允许俄罗斯和白俄罗斯选手以中立身份参加未来比赛的建议，“绝不预判”俄罗斯运动员和白俄罗斯运动员（在巴黎奥运会中）的存在。

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国际奥委会（IOC）星期二做出允许俄罗斯和白俄罗斯选手以中立身份参加未来比赛的建议，但就2024巴黎奥运会，国际奥委会说将在“合适的时候”给出自己的决定。

法新社报道，法国体育部长欧德-卡斯特拉3月30日星期四在巴黎近郊视察时表示，国际奥委会允许俄罗斯和白俄罗斯选手以中立身份参加未来比赛的建议，“绝不预判”俄罗斯运动员和白俄罗斯运动员（在巴黎奥运会中）的存在。

法国体育部长补充说：“如果各单项运动的国际总会决定个别选手可参赛，将会依照严格的中立制度进行，不会有俄罗斯的国旗和国歌出现。”

法国体育部长还表示，马克龙总统将在夏季就该主题发表讲话。她说，即使“国际奥委会拥有最终决定权，无论是奥运会还是残奥会，都是国际奥委会为运动员的参与设定条件，但是，国家元首马克龙的声音“将在反思中被倾听”。

法国体育部长也说：“奥运地主国领导人显然也有发言权，国际奥会会在考量时纳入其中。”

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