3月28日的美国纽约时报刊登署名文章：“谎言、争吵和欺诈：乌克兰战争中不光彩的美国志愿者”。

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文章说：他们成千上万地涌入乌克兰，其中许多是美国人，承诺会给这场正义的战争带来军事经验、资金或补给。在他们的家乡，地方报纸赞美他们的奉献，人们捐出数百万美元资助他们。然而，经过一年的战斗，这些简陋的志愿者组织正在相互争斗，拖累整体的战局。有人挥霍资金或编造自己的英勇事迹。记录显示，还有一些人在假慈善之名，利用这场战争谋取私利。

其中一名来自弗吉尼亚的海军陆战队退伍中校因涉嫌非法出口军事技术受到美国联邦政府的调查。一名前陆军士兵在抵达乌克兰后选择叛逃到了俄罗斯。一名编造了服役经历的康涅狄格州男子一直在战场上直播——包括公布自己的确切位置——同时吹嘘他能轻易获取美国武器。一名前建筑工人在策划使用假护照将巴基斯坦和伊朗武装人员偷运入境。

这些是是非非中，有一件事格外令人称奇——在几个最大的志愿者组织中，有一个正陷入权力斗争，斗争的一方是一名谎称曾在美国海军陆战队服役的俄亥俄州男子，另一方曾是某家长角牛排馆的助理经理。

这些形形色色的人物之所以能在乌克兰国防中有一席之地，是因为美国政府保持在场外的姿态：拜登政府向乌克兰输送的武器和资金，但没有派出专业军人。这就意味着，那些在美国主导的战争中根本不可能接近战场的人现在得以活跃在乌克兰前线——往往可以无限制地获取武器和军用装备。

纽约时报文章说：许多志愿者前往乌克兰是出于无私和大无畏的精神。其中一些人献出了生命。这些外国人在营救平民，帮助伤者，与乌克兰人并肩拼杀。还有人在募集资金用于购买重要的物资。

纽约时报查阅了100多页志愿者组织的内部文件，采访了超过30名志愿者、战士、筹款人、捐款人和美国、乌克兰政府官员。其中一些人因涉敏感信息而要求匿名。采访和研究揭示了一系列的欺诈、错误和争执，它们阻碍了2022年2月俄罗斯全面入侵后在乌克兰总统泽连斯基号召下形成的志愿支援行动。”当时他说。“每一位乌克兰的朋友，如果你想和乌克兰一起保卫这个国家，我们会给你武器。”

成千上万人响应了号召。有些人加入了乌克兰为外国战斗人员建立的军事组织，比如国际军团(International Legion)。还有一些做了募捐的工作。由于乌克兰首都基辅正受到攻击，没有时间仔细审查这些初来乍到的人。于是一些有不光彩历史的人混进了国际军团以及其他许许多多的的志愿者组织，其中有的人篡改或编造了自己的从军履历。

在被问及这些问题时，乌克兰军方没有具体回应，但表示他们的确十分警惕，因为俄罗斯特工经常试图渗透到志愿者团体中。

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