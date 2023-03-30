联合国通过历史性决议硬性确认国家责任促进气候公正

联合国/气候/国家责任

联合国成员国周三同意要求世界最高法院即国际法院澄清各国在应对气候变化方面的应有义务，并更好地保护社区免受与气候有关的祸害。

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联合国通过历史性决议促进国家担责保证气候公正。本台报道称，这虽然是一个小小的想法，但却走过很长的路。斐济的学生在两年前发起了这个倡议：即要求国际法院（ICJ）为 "今世与后代 "界定各国在全球变暖中的责任。随后，邻国瓦努阿图政府决定在2021年将这场气候斗争带到联合国，召集193个成员国中的130个在联合国大会上支持一项决议。

本台在纽约的记者Carrie Nooten报道称，联合国大会于3月29日星期三在热烈的掌声中通过了这项决议，呼吁国际司法部门澄清各国在应对气候变化方面的 "义务与责任"，并将此事正式提交给国际法院。国际法院将在2025年前提出裁决。

将气候问题作为任期核心任务之一的联合国秘书长古特雷斯对该决定多次表示欢迎，古特雷斯昨天说，"你们正在共同创造历史。" 联合国秘书长说，虽然国际法院的意见不具有约束力，但它们具有重要的法律和道德份量，通常会被各个国家的国家法院考虑，因此可以帮助各国政府 "采取世界迫切需要的更大胆、更有力的气候行动"。

发起国希望这将推动各国政府加快气候行动。瓦努阿图总理Ishmael Kalsakau评论说："今天我们见证了气候正义的史诗般的胜利。瓦努阿图本身在3月初的几天内被两个强大的气旋蹂躏。

联合国的该决议还提到了迄今为止在官方文本中被忽视的关键因素，如气候变化中的代际公平或对小岛屿国家的义务，这些国家尤其受到威胁。

据报道，但并非所有国家都如此热情。中国和美国，世界上最大的两个二氧化碳排放国，就没有加入该决议案的提案国。

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