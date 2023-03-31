北约秘书长：目标让瑞典在7月前加入联盟

芬兰/瑞典/北约

土耳其大国民议会3月30日投票批准了芬兰加入北约的申请，为芬兰加入联盟消除了最后的障碍。北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）对此表示欢迎，并指芬兰将在未来几天正式加入联盟。他还在受访时表示，瑞典仍有可能在今年夏季成为北约成员国。

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土耳其大国民议会周四以276票赞成、0票反对的投票结果，批准了芬兰加入北约的申请。至此，北约30个成员国议会均已批准芬兰加入北约。

芬兰总统尼尼斯托（Sauli Niinisto）当天通过声明表示：“所有30个北约成员国现已批准芬兰加入北约。我想感谢他们每个国家的信任和支持。芬兰将是一个强大而有能力的盟友，致力于联盟的安全。芬兰现在已经准备好加入北约。我们期待着欢迎瑞典早日加入我们的行列。”

芬兰总理桑娜•马林（Sanna Marin）表示：“芬兰的申请现已获得所有成员国的批准，我们将加入北约。感谢所有国家的支持。作为盟友，我们将给予和接受安全。我们会互相保护。芬兰现在和将来都与瑞典站在一起，并支持它的申请。”

斯托尔滕贝格周五通过视频讲话表示：“我欢迎土耳其大国民议会投票批准芬兰加入北约。所有30个北约盟国现已批准加入协议。我刚刚与尼尼斯托总统通了话，在这个历史性的时刻向他表示祝贺。芬兰将在未来几天正式加入我们的联盟。他们的加入将使芬兰更安全，北约更强大。”

斯托尔滕贝格补充说：“芬兰拥有能力很强的部队。先进的能力。还有强大的民主机构。因此，芬兰将为我们的联盟带来很多”。他谈到：“去年，所有盟国都作出了历史性的决定，邀请芬兰和瑞典加入我们的联盟。从那时起，我们就见证了北约现代史上最快的批准进程。”

斯托尔滕贝格指出：“所有盟国都同意，迅速完成瑞典的批准程序符合每个国家的利益。我也期待着欢迎瑞典尽快成为北约大家庭的正式成员。”

此外，斯托尔滕贝格在接受政治新闻网站Politico采访时坚称，在土耳其5月的总统大选之后，瑞典的入盟申请仍可能获得该国的绿灯。在今年早些时候斯德哥尔摩发生焚烧古兰经的抗议活动后，土耳其与瑞典的关系在选前变得更具争议。

斯托尔滕贝格在位于布鲁塞尔的北约总部介绍称，“我的目标仍然是在土耳其选举之后，但在（北约）维尔纽斯峰会之前，我们也可以批准瑞典（的申请）”。他指的是将于7月11日在立陶宛首都举行的北约年度峰会。不过，他没有说这是否需要土耳其出现新政府的上台。长期执政的埃尔多安总统，在他的领导下土耳其经常被指责民主倒退，他的权力多年来首次面临严重威胁。

斯托尔滕贝格强调，最终决定权在土耳其。匈牙利也尚未批准瑞典的申请，但土耳其被视为瑞典入盟的最终障碍。“我们谈论主权国家议会，当然，我不能代表他们提供任何保证，”斯托尔滕贝格说。

斯托尔滕贝格表示，即使在拖延数月之后让芬兰加入北约，表明联盟在俄罗斯对乌克兰的侵略战争中发挥了作用。他说，芬兰的申请最终得到批准“表明北约的大门仍然敞开”。斯托尔滕贝格补充说，俄罗斯总统普京“得到的结果与他想要的相反——而芬兰将使北约变得更强大。”

斯托尔滕贝格指出，如果芬兰和瑞典都加入该联盟，欧盟96%的人口将很快生活在北约国家。他感叹道：“今天是历史性的一天”。但考虑到瑞典的入盟申请停滞不前，这在北约内部引发了一定程度的挫败感，斯托尔滕贝格表示，希望土耳其能够在 5 月14日的总统大选和7月的北约维尔纽斯峰会之间批准瑞典的成员资格。

斯托尔滕贝格强调，在他看来，斯德哥尔摩已经尽了自己的一份力量来解决安卡拉的关切。“瑞典已经履行了三方备忘录规定的义务，”他说，指的是安卡拉与赫尔辛基和斯德哥尔摩达成的一项协议，该协议刺激了两国的政策变化。

斯托尔滕贝格提到：“谈判很艰难，但瑞典已经证明他们正在加强与土耳其的合作，打击恐怖主义，交换更多情报和信息——而且对从瑞典向土耳其出口武器没有任何限制。”

斯托尔滕贝格重申，尽管瑞典还不是北约成员国，但其并不孤单。“瑞典的情况完全不同，现在比他们申请之前安全得多，”他说。

斯托尔滕贝格表示：“他们现在坐在北约谈判桌前”，并指北约加强了在该地区的存在，一些盟国已经向瑞典提供了安全保证。

斯托尔滕贝格说：“我会努力让瑞典的批准尽快到位”，“但不，这期间瑞典并不是孤立无援，没有任何朋友，没有任何安全感。”

斯托尔滕贝格强调，“难以想象，如果（瑞典）有任何军事威胁，我们不会作出反应。”

瑞典外交大臣比尔斯特伦（Tobias Billström）周五通过推特表示：“今天，我们为芬兰感到高兴。这是我们姐妹国家向前迈出的重要一步，这将有助于芬兰和瑞典的安全，因为他们现在成为了北约成员。”

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