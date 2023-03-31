华日记者在俄被拘：一采访对象披露采访内容

一名俄罗斯政治战略家本周四对美联社表示，他大约两周前在叶卡捷琳堡会见了被拘留的华尔街日报记者伊万·格尔什科维奇，双方讨论的内容包括瓦格纳集团创始人等，但他否认谈及任何军工产业或者国防安全相关的话题。点击以下内文视频，了解详情。

广告 继续浏览后续

01:45 雅罗斯拉夫·希尔希科夫 © AP

雅罗斯拉夫·希尔希科夫是一名俄罗斯政治学者，他是“尼可罗·马基雅维利政治奇点研究所”主任。希尔希科夫表示，大约两周之前他在叶堡与格尔什科维奇有过会面，当时格尔什科维奇正在进行媒体性质的旅程。他表示，两人会面期间谈到了俄罗斯社会对于战争的态度，以及精英阶层对于包括瓦格纳创始人在内的人士的态度。

希尔希科夫称，这一次会面结束后，两人定于周四再次于叶堡见面。周四大约凌晨一点的时候，格尔什科维奇在伦敦的同事给自己打来了电话，表示格尔什科维奇已经到叶堡了，但失联已有9个小时。

希尔希科夫对美联社称，会面时格尔什科维奇还表示虽然自己很爱俄罗斯，很喜欢在俄罗斯生活，但遗憾的是可能被踢出俄罗斯，甚至在大街上说话带有美国口音，都变得很危险。希尔希科夫称，格尔什科维奇的父亲来自莫斯科，母亲来自敖德萨，上世纪70年代从苏联移民到了美国。格尔什科维奇在那里出生，说一口流利的俄语。

目前格尔什科维奇被拘留在乌拉尔山脉城市叶卡捷琳堡，这是冷战以来首次有美国媒体工作者因间谍罪（在俄）被拘。俄新社此前表示，针对格尔什科维奇的调查仍在进行当中。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅