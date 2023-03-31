布查解放一周年后在痛苦中重建 泽连斯基誓言打败 "邪恶俄罗斯"
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乌克兰总统沃洛基米尔-泽连斯基周五（3月31号）在俄罗斯撤出布查一周年之际发誓要打败 "邪恶的俄罗斯"，这个殉难的城市已经成为被归咎于莫斯科军队犯下"暴行 "的痛苦象征。
泽连斯基在当天早些时候发誓要 "惩罚所有犯下大屠杀罪行的人 "之后，向来自布查的人民承诺了胜利。乌克兰总统说： "我们肯定会赢，俄罗斯的邪恶将倒下，就在乌克兰这里，将无法再次崛起。"
当天出席纪念活动的有克罗地亚，斯洛伐克和斯洛文尼亚总理等人。联合国人权事务高级专员沃尔克-蒂尔克在日内瓦谴责严重的侵犯人权行为，称这些行为在俄罗斯入侵乌克兰的13个月后已成为 "可耻的常规"。
2022年3月31日，俄罗斯军队在根据弗拉基米尔-普京总统的命令发动对该国的入侵一个月后，从基辅地区撤走。撤军两天后，大屠杀事件被人所知。法新社记者4月2日在布查发现了被烧毁的车辆、被毁坏的房屋，最令人震惊的是，20名身着便衣的男子的尸体散落在几百米之外，其中一人的双手被反绑。这些场面震惊了整个世界，基辅和西方都谴责对平民的处决。克里姆林宫否认有任何参与，并指这是一个导演的事件。
乌克兰估计，在占领期间，"超过1400名 "平民在布查地区死亡，包括在该镇的637人。
泽连斯基在发现事件两天后访问现场时明显深感震动，他谴责 "战争罪"，称这将被 "世界公认为种族灭绝"。
普京周五则签署了一项法令，批准了一项新的外交政策理论，据他的外交部长谢尔盖-拉夫罗夫称，该理论强调了来自美国及其西方盟友针对俄罗斯的 "混合战争"。
重建继续生活
法新社记者周四在这个战前有37000名居民的城市看到了重建工作。数十名工人用挖掘机、反铲和翻斗车忙碌着，重建房屋和人行道。
尽管创伤依然存在，但接受法新社采访的居民承认，"痛苦正在消退"，因为他们必须 "继续生活"。
管理当地东正教教区的安德里大主教说，在不忘记死者的情况下，重要的是 "活在未来"。他说："我们不仅要赢，还要打败占领者（......）罪犯必须受到谴责，邪恶必须受到惩罚。"
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