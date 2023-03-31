布查解放一周年后在痛苦中重建 泽连斯基誓言打败 "邪恶俄罗斯"

乌克兰战争

2023年3月31日，从左至右，斯洛伐克总理爱德华-黑格、摩尔多瓦总统马亚-桑杜、乌克兰总统沃洛基米尔-泽伦斯基、斯洛文尼亚总理罗伯特-戈洛布和克罗地亚总理安德烈-普伦科维奇在乌克兰基辅郊区的布查出席从俄罗斯军队手中解放领土周年纪念活动。(乌克兰总统新闻办公室/ 美联社)

乌克兰总统沃洛基米尔-泽连斯基周五（3月31号）在俄罗斯撤出布查一周年之际发誓要打败 "邪恶的俄罗斯"，这个殉难的城市已经成为被归咎于莫斯科军队犯下"暴行 "的痛苦象征。

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泽连斯基在当天早些时候发誓要 "惩罚所有犯下大屠杀罪行的人 "之后，向来自布查的人民承诺了胜利。乌克兰总统说： "我们肯定会赢，俄罗斯的邪恶将倒下，就在乌克兰这里，将无法再次崛起。"

当天出席纪念活动的有克罗地亚，斯洛伐克和斯洛文尼亚总理等人。联合国人权事务高级专员沃尔克-蒂尔克在日内瓦谴责严重的侵犯人权行为，称这些行为在俄罗斯入侵乌克兰的13个月后已成为 "可耻的常规"。

2022年3月31日，俄罗斯军队在根据弗拉基米尔-普京总统的命令发动对该国的入侵一个月后，从基辅地区撤走。撤军两天后，大屠杀事件被人所知。法新社记者4月2日在布查发现了被烧毁的车辆、被毁坏的房屋，最令人震惊的是，20名身着便衣的男子的尸体散落在几百米之外，其中一人的双手被反绑。这些场面震惊了整个世界，基辅和西方都谴责对平民的处决。克里姆林宫否认有任何参与，并指这是一个导演的事件。

乌克兰估计，在占领期间，"超过1400名 "平民在布查地区死亡，包括在该镇的637人。

泽连斯基在发现事件两天后访问现场时明显深感震动，他谴责 "战争罪"，称这将被 "世界公认为种族灭绝"。

普京周五则签署了一项法令，批准了一项新的外交政策理论，据他的外交部长谢尔盖-拉夫罗夫称，该理论强调了来自美国及其西方盟友针对俄罗斯的 "混合战争"。

重建继续生活

法新社记者周四在这个战前有37000名居民的城市看到了重建工作。数十名工人用挖掘机、反铲和翻斗车忙碌着，重建房屋和人行道。

尽管创伤依然存在，但接受法新社采访的居民承认，"痛苦正在消退"，因为他们必须 "继续生活"。

管理当地东正教教区的安德里大主教说，在不忘记死者的情况下，重要的是 "活在未来"。他说："我们不仅要赢，还要打败占领者（......）罪犯必须受到谴责，邪恶必须受到惩罚。"

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