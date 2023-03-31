布查解放一周年 泽连斯基：我们永不会原谅，将惩罚每一个犯罪者

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泽连斯基与来访的摩尔多瓦、斯洛伐克、斯洛维尼亚和克罗地亚首脑共同悼念布查在俄军占领下的受害者。

3月31日，在基辅近郊的布查被解放一周年之际，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）与来访的摩尔多瓦总统、斯洛伐克总理、斯洛文尼亚总理和克罗地亚总理及乌方官员共同前往当地，参加了纪念布查在俄罗斯军队占领期间被杀害的居民的活动。

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泽连斯基周五通过社交媒体平台“电报”表示：“布查和布查地区。被占领33天。1400多人死亡，包括37名儿童。在乱葬岗和酷刑室中发现175多人”。他补充说：“9000起俄罗斯战争罪行。再次成为乌克兰自由城市的365天。”

泽连斯基表示：“是占领国军队暴行的象征。我们永远不会原谅。我们将惩罚每一个犯罪者”。此外，乌克兰总检察长科斯廷（Andrii Kostin）在周五的一份单独声明中说，这些是“可怕的数字”。

科斯廷表示：“那是我们大家第一次看到敌人暴行的规模空前的证据”。声明称，乌克兰总检察长办公室已通报近100名俄罗斯军官涉嫌在布查犯下战争罪行，对35名俄军军官的起诉书已经送交法院。

科斯廷强调：“在所有战争罪行的组织者和犯罪者被判刑之前，我们不会停止”。据乌克兰总统府介绍，泽连斯基等人参加的纪念仪式在布查的圣徒安德鲁一世和众圣徒教堂附近举行。

参加者在被俄罗斯侵略者杀害的布查平民的埋葬地的纪念十字架上点上了圣像灯。在仪式上，他们宣读了被埋在教堂附近乱葬岗的77名已确认身份的人的名字，以及在争夺布查的战斗中死亡的11名军人的名字。

此外，欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）当天发表视频讲话表示：“当勇敢的乌克兰人激烈地阻止入侵者向基辅推进时，他们揭露了一个令人发指的事实。在布查，俄罗斯士兵掠夺和焚烧房屋，折磨、强奸和谋杀无辜平民。”

冯德莱恩说：“解放后，我曾到过布查。攻击的野蛮性是显而易见的。乱葬岗和地面上一字排开的尸体袋的景象永远铭刻在我的记忆中。恐怖故事背后的人也是如此。那些双手被绑在背后，头部中弹的年轻人。骑着自行车时被射中背部的祖父。甚至妇女和儿童也未能幸免。”

冯德莱恩指出：“一年过去了，很明显：在布查发生的事情不是一个偶然事件。那些冷血的处决是一个更大的计划的一部分。残忍的、恶意的、精心策划的。克里姆林宫想要消灭乌克兰：它的国家地位，它的独立和民主。克里姆林宫还想消灭乌克兰人：他们的民族身份。他们的存在感。他们的历史，以及他们对未来的希望。这些都是战争罪行。这些都是危害人类罪的罪行。而布查的屠杀已经在被俄罗斯军队占领的其他乌克兰土地上复制。”

冯德莱恩补充说：“普京计划中的另一个目标是儿童。乌克兰表示，超过16200名儿童被绑架。他们被驱逐到俄罗斯，离开了他们的家庭和社区。剥夺了他们的童年和他们的根。这是又一次公然企图抹杀乌克兰人的身份。这是不可否认的。这是不可原谅的。而且是要受到惩罚的。因此，在历史上第一次，国际刑事法院对联合国安理会常任理事国的领导人发出了逮捕令。通过指控普京，国际刑事法院的检察官发出了一个明确的信息：犯罪者和他的党羽将无法逃脱。战犯将被追究其行为的责任。”

冯德莱恩提到：“欧盟正在努力收集证据并将检察官召集起来。我们最近还建立了一个起诉侵略罪行的国际协调中心。这是作为欧洲司法组织的联合调查组的一部分进行的，国际刑事法院也参加了这一工作。”

冯德莱恩表示：“我们将继续带头努力，确保普京能够为侵略罪行负责。为此，我们继续支持建立一个专门的法庭，如果这需要的话。这是为了乌克兰，也是为了每个国家的生存权、自由权和书写自己的未来。我们不仅希望俄罗斯的犯罪计划失败。我们希望为乌克兰和乌克兰人伸张正义。”

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