英国加入“跨太平洋伙伴全面进步协定”

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2018 年3月8日，CPTPP 成员在智利圣地亚哥举行的协定签字仪式后合影留念。

英国在英国时间星期五凌晨宣布加入“跨太平洋伙伴全面进步协定”。英国加入这一协定需要进一步将贸易规则向成员国调整，会令英国更加远离欧盟。

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英国获接纳加入“跨太平洋伙伴全面进步协定”(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，简称CPTPP)，成为该协定的第12个成员，这也是首度有印太地区以外的国家加入这一协定。

英国商贸大臣巴德诺赫(Kemi Badenoch)在英国时间星期五凌晨宣布加入“跨太平洋伙伴全面进步协定”（CPTPP）。该协定原本有11个成员，包括澳洲、文莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡和越南，总人口约五亿，其国民生产总值约为全球的15%。

“脱欧后自由制订贸易政策”

英国商贸大臣巴德诺赫指，加入“跨太平洋伙伴全面进步协定”显示英国政府有好好利用在离开欧盟后她自由制订贸易政策的能力，去找寻世界上的新市场发展经济。她又说，加入这一协定会让英国商界更容易进入印太地区，这个被视为带领未来增长的地区。

英国成为首个印太地区以外的国家加入一个跨太平洋的贸易协定，有分析表示，短期看，这一举动对英国经济发展未必有重大意义，但可以说是一个地缘政治上的重要发展。

因为，根据英国政府的估算，加入CPTPP只会令英国经济增加0.08%，而脱欧则令英国经济增长减少百分之四。同时，英国加入CPTPP需要进一步将贸易规则向成员国调整，会令英国更加远离欧盟。

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