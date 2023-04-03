乌克兰否认巴赫穆特沦陷，瓦格纳称拿下市政厅就算占领

乌克兰巴赫穆特

顿涅茨克地区巴赫穆特上空无人机镜头显示在俄罗斯持续入侵乌克兰的激烈战斗中的破坏情况2023年3月26日发布。

俄罗斯准军事组织瓦格纳4月3日声称已占领巴赫穆特市政厅，并称这一占领意味着它"从法律意义上"控制了该镇，而乌克兰则表示乌军仍然控制这个东部城镇，那里的激烈战斗已经持续了数月。

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乌克兰军队在最新的公告中说，敌人继续攻击巴赫穆特。我们的士兵正勇敢地守住该镇。乌克兰总统泽连斯基周日说，巴赫穆特的战斗仍然"非常激烈"，没有迹象表明俄方已占领该镇。

瓦格纳集团领导人叶夫根尼-普里戈津在电报上称，攻占巴赫穆特市政厅，“从法律意义上讲”，这个市镇就是我们的了。他还说：整个中心部队的指挥官将去市政厅升起这面旗帜。并说，“这里是私人军事公司瓦格纳，这些人是占领巴赫穆特的人”。

瓦格纳亮国旗

法新社说，普里戈津在视频中，举起一面俄罗斯国旗，上面写着纪念弗拉德伦-塔塔尔斯基(Vladlen Tatarsky)的字样，后者是力挺俄罗斯侵略乌克兰的军事博客主，周日在圣彼得堡被炸弹炸死。这起袭击事件还导致25人受伤。

然而，乌克兰总参谋部周日晚上在其脸书Facebook页面上说，"敌人并没有停止对巴赫穆特Bakhmut的攻击。但乌克兰守军正勇敢地守住该镇，击退了敌人的多次进攻"。

法新社说，巴赫穆特在战前是一个约有7万居民的城镇，数月来一直是特别激烈的战斗现场。由于战斗时间长，双方损失惨重，该镇已成为俄罗斯人和乌克兰人之间争夺顿巴斯工业区控制权的象征。

近几个月来，俄罗斯军队向该市镇的北部和南部推进，切断了乌克兰的几条供应路线，并占领了该市的东部地区。3月20日，叶夫根尼-普里戈津宣布瓦格纳控制了巴赫穆特70%的地盘。

瓦军超多战损

乌克兰认为，巴赫穆特之战对于遏制整个东部战线上的俄军至关重要，尽管分析家们认为该镇的战略重要性有限。

乌克兰总统泽连斯基在周日晚间的讲话中承认，巴赫穆特的局势对乌克兰部队来说很困难。 他说：我非常感谢我们那些在阿夫迪夫卡（Avdiivka）、马林卡（Maryinka）和巴赫穆特（Bakhmout）附近作战的战士们。“特别是在巴赫穆特! 今天那里战事特激烈!”

乌克兰副防长甘娜-马里亚尔（Ganna Maliar）周日在瓦格纳领导人宣布占领巴赫穆特市政厅之前说，该地区局势"仍然非常紧张"。"敌人不仅试图雇佣瓦格纳战斗人员，而且还试图雇佣专业伞兵部队。她补充说，敌方过高的人员战损并不能阻止敌人"。

炸平民楼6死

另据乌克兰当局称，周日在距离巴赫穆特约27公里的科斯蒂安蒂尼夫卡镇（Kostiantynivka），俄罗斯一次爆炸造成6人死亡，其中3名男子和3名妇女，并造成11人受伤。

泽连斯基说，被袭击的"只是一个居民区"，他补充说，俄军瞄准的打击目标是"顿巴斯一个普通城镇的普通平民"。

法新社记者看到，一个院子里有一个大坑，两栋14层楼房从底层到上层的窗户都被打破，而附近房屋的屋顶也被砸碎。

乌克兰当地警方说，俄罗斯在上午进行了"大规模攻击"，使用S-300和"飓风"导弹进行了6次打击。击中"16座公寓楼、8座私人住宅、一所幼儿园、一座行政楼、三辆汽车和一条天然气管道"。

19岁的心理学学生莉莉娅（Lilia）在她居住的一栋严重损坏的大楼前告诉法新社，她感到震惊，她说：“我非常幸运，当时没有在家里"。说话时，那栋大楼窗上的玻璃仍在掉落。

正在一栋苏联时代的建筑中查看底层公寓损坏情况的退休妇女妮娜是另一位幸运者。她说，爆炸发生时，她也不在家里。她说，"室内的门和前门都被炸毁了。内部一堵隔墙已破裂，“窗户都没了”。

据泽连斯基总统说，在苏米地区（东北部），有两人在俄军迫击炮火中丧生。

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