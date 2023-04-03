俄罗斯博主遇袭身亡 26岁女子被捕 乌克兰被指与俄反对派联手行刺

乌克兰/俄罗斯/行刺

警方封锁了圣彼得堡这个咖啡馆，周日晚发生的爆炸导致俄罗斯侵乌克兰战争的参与者、宣传员弗拉德伦-塔塔尔斯基丧生。拍照与2023年4月3日。

俄罗斯当局周一宣布逮捕一名年轻女子，指控她涉嫌袭击了一名支持侵略乌克兰的俄罗斯军事博客作者，并致其身亡。莫斯科谴责乌克兰特工与俄罗斯反对派共同策划了这起行刺事件。

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莫斯科4月3日周一指控乌克兰特工机构与俄罗斯反对派纳瓦尔尼的支持者共谋在圣彼得堡袭击了知名军事博客作者案件。

俄罗斯调查委员会（一个强大的调查机构）在电报群Telegram上表示，该案的嫌疑人名叫达里娅-特列波娃（Daria Trepova），周日“因其涉嫌参与圣彼得堡咖啡馆爆炸事件被调查机构逮捕”。

据俄罗斯反恐委员会宣布，圣彼得堡咖啡馆爆炸事件是由乌克兰特工部门策划的，嫌疑人达里娅-特列波娃是俄罗斯反对派领导人纳瓦尔尼反腐基金会的合作者。

俄罗斯警方后来公布了一段视频，其中这名26岁的女子承认带一个雕像炸弹去咖啡馆，其爆炸导致博主马克西姆-福明（Maxime Fomine）化名为弗拉德伦-塔塔尔斯基（Vladlen Tatarsky)死亡。

但达里娅-特列波娃目前拒绝透露炸弹的来源，也只字不提目前被囚禁的俄罗斯反对派阿列克谢-纳瓦尔尼的反贪腐组织。后者被以“诈骗罪”判处九年监禁，已服刑两年多，同时还面临极端主义的指控。

被杀的博主以亲瓦格纳集团和支持俄罗斯侵略乌克兰著称。前一天，他在圣彼得堡一个瓦格纳老板拥有的咖啡馆，死于假粉丝递给他的一个与他长相类似的雕像的爆炸。他生前有超过50万粉丝。

据法新社说，瓦格纳集团首领普里戈津昨天在视频中说，他将在巴赫穆特市政厅插上俄罗斯旗帜，以纪念昨天在圣彼得堡遭炸弹袭击的俄罗斯军博作者塔塔尔斯基。

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